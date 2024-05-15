 

Белоусов: «Я выхватил приказ из рук Дмитрия Анатольевича и вписал своё имя»

15.05.2024, 13:33, Разное
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Андрей Белоусов рассказал журналистам, как оставленный на столе президента бланк указа о назначении министра обороны России чуть не привёл мир к гибели. Бывший вице-премьер признался, что занял пост министра обороны, чтобы спасти мир от катастрофы.

– Я был в приёмной президента и заметил, что дверь его кабинета не заперта, – рассказывает Андрей Рэмович. – У стола стоял зловещий тёмный силуэт. Когда я подошёл ближе, в мертвенном свете луны блеснули его клыки, и я увидел горящие безумием глаза. Я, конечно, сразу узнал Дмитрия Анатольевича. У него в руках был документ с подписью президента. Как я узнал позднее, это был указ о назначении нового министра обороны. Рука Медведева уже потянулась за ручкой, чтобы вписать туда недостающее имя, но я вовремя всё понял и оказался быстрее.

Белоусов признаётся, что вписал своё имя только потому, что это было первое, что пришло ему в голову. После этого взгляд замглавы Совбеза померк, когтистые руки бессильно опустились, и он ушёл, бормоча под нос угрозы мирозданию. Новый министр уверен, что если бы он зашёл хотя бы на минуту позже, Медведев бы уже вовсю бомбил Брюссель ядерными снарядами.

Белоусов, начав карьеру со спасения мира, тем не менее, просит не благодарить его раньше времени, а дать как следует проработать на благо народа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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