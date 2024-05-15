Короткие стрижки для женщин за 60: тренды, которые мгновенно преобразят

Если вы хотите оживить на весну и лето свой образ, новая прическа — это именно то, что вам надо. В нашем материале представлены трендовые короткие стрижки, которые подойдут представительницам прекрасного пола за 60. Наверняка среди них есть ваша.

Стрижки с челкой

Челка – лучший друг женщин зрелого возраста. Ее можно подстричь и уложить так, чтобы она подчеркивала определенные черты лица и отвлекала внимание от тех, которые нужно оставить без внимания. Есть несколько вариантов челки – это прямая, челка-шторка, с боковым пробором, длинная и пр.

Вы можете выбрать любую модель прически и дополнить ее челкой, от этого ваш образ только выиграет, можете в этом не сомневаться.

Прическа боб, пикси, каскад, маллет и другие модные стрижки отлично сочетаются с этим элементом, вписываются в концепцию и стилизуются. Однако, прежде, чем подстричь челку, всегда обращайтесь за советом к опытному парикмахеру.

Лохматая бикси

Эта прическа позволяет вам заявить о себе даже в пожилом возрасте. Модный крой представляет собой комбинацию трех популярных коротких причесок – каре, пикси и шэг.

Это делает ее одним из самых популярных трендов 2024 года среди причесок. Характерной чертой этой стрижки являются бахромчатые слои, которые идеально дополняются длинной челкой. Более длинные пряди волос на затылке и по бокам выглядят шикарно, придавая образу непринужденный юношеский вид.

Французский боб

Короткая стрижка с мягкими слоями, спускающимися чуть ниже мочки уха. Это требует дополнительной укладки, но, как правило, достаточно фена и круглой щетки. Волосы должны быть гладкими, но при этом иметь объем. Кончики слегка загнуты внутрь спереди, создавая мягкую волну под ушами.

Французский боб настолько универсален, что подойдет любой женщине. Он делает удлиненные лица короче, визуально растягивает круглое и угловатое лицо и идеально подчеркивает овальную форму. Как всегда, единственное требование – иметь опытного парикмахера.

Итальянский боб

В этой прическе элегантность сочетается с повседневным шиком. Стрижка придает легкость и беззаботность образу, и некоторые стилисты даже называют его прической года. Его особенность заключается в идеальном сочетании свежести и элегантности: остриженные кончики и аккуратно уложенные верхние волосы в сочетании с глубоким современным пробором сбоку придают волосам дополнительный объем и динамичный вид. Стрижка особенно подходит женщинам с тонкими волосами (что очень актуально для дам за 60). Кроме того, итальянский боб – настоящий универсал, который подходит практически всем формам лица.

Пикси

Это очень стильная и также универсальная стрижка, которая является практически идеальной для представительниц прекрасного пола зрелого возраста. Она не предполагает большого объема, поэтому подходит обладательницам тонких волос. Также она является омолаживающей и моделирующей, отлично стилизуется и выглядит максимально эффектно.

Стрижка пикси подходит для большинства форм лица, если она адаптирована к форме головы и текстуре волос. Кроме того, прическа очень проста в уходе и придает смелый, дерзкий вид.