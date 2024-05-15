Самая модная интерпретация френча на весну – американский маникюр. Особенности и дизайны

Естественный, элегантный и очень универсальный – так можно охарактеризовать модный американский маникюр. Если вы заядлая поклонница френча, то этот маникюр вам обязательно понравится. Это вариация традиционного дизайна ногтей, которая сочетается со всем и является синонимом элегантности. Поскольку нюдовые и нежно-розовые тона, а также натуральные ногти востребованы как никогда, американский маникюр станет выбором многих девушек.

Ключевые особенности

Американский маникюр – это более простая и непринужденная интерпретация классического французского маникюра. Кончики окрашены в кремово-белый цвет и покрыты прозрачной телесной основой.

Красота американского маникюра заключается в его простоте и универсальности. Он подходит для всех типов кожи и для ногтей любой формы. Этот нейл-арт подчеркивает естественную красоту рук и является тенденцией, к которой уже присоединились такие знаменитости, как Дженнифер Лопес и Селена Гомес.

Американский френч против французского

Исходная идея обоих типов дизайнов одинакова, хотя американцы стремятся к более естественному завершению, нанося на кончик не совсем белый оттенок, а тот, который больше напоминает цвет кожи, в то время как традиционные французские ногти окантованы в белый цвет.

Таким образом, американский маникюр по сравнению с французским гораздо более естественен и идеально подходит для визуального удлинения пальцев, особенно если выбрана такая форма ногтей, как овальная, миндалевидная или заостренная. Что касается техники, то можно делать такой нейл-арт на акриловых и гелевых ногтях.

Как делается

Этот маникюр не только элегантный, но и легкий в воспроизведении. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Ногти следует тщательно подготовить, удалить кутикулы, придать им правильную форму. Рекомендуемые формы для этого маникюра: закругленные или V-образные кончики. Увлажните кутикулу. Нанесите основу в виде лака телесного оттенка, дайте ему высохнуть. Нанесите прозрачное верхнее покрытие. После высыхания нанесите кремово-белый или телесный лак, делая окантовку ногтей. Можете использовать трафарет. Чтобы еще больше подчеркнуть красивый дизайн, с помощью кремового лака можно выделить «полумесяц» на кончиках ногтей. Нанесите финишный слой закрепляющего лака, дайте высохнуть.

Вариации

Американский маникюр может выглядеть по-разному в зависимости от формы ногтей. Рассмотрим наиболее распространенные варианты:

Миндалевидная форма – одна из наиболее подходящих. Это очень элегантная форма ногтей, которая также визуально делает пальцы длиннее. Овальные ногти – тоже удачный вариант. Они идеально сочетаются с этим французским или американским маникюром в телесно-розовом цвете. Короткие ногти – вариант для тех, кто любит сдержанность и комфорт. Стилеты – экстремально длинные ногти. Маникюр на таких ногтях смотрится особенно эффектно.

Американский френч может быть разных дизайнов. Например, вариант маникюра с молочно-белым оттенком помогает в создании нежного и чувственного образа. Глазурованный нейл-арт отличается переливающимися нюдовыми оттенками. Такой дизайн придает маникюру более гламурный, но утонченный вид.