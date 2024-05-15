Александр Беглов назначен врио губернатора Калининградской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области назначен Александр Беглов. На новом посту экс-глава Северной столицы пообещал вернуть самому западному региону России «былую славу» и уделить особое внимание развитию инфраструктуры.

«Я всей душой люблю Калининград, этот прекрасный и великий русский город с интересной судьбой. Рассчитываю поруководить здесь несколько лет, а потом пойти на повышение в правительство», – сказал Беглов на пресс-конференции.

В ближайшее время новый губернатор представит дорожную карту развития самого западного региона России. По данным «Комсомольской правды», план предусматривает строительство метро в Калининграде, проектирование 100 новых мостов по всей области, а также «комплекс мероприятий по духовно-нравственному просвещению молодёжи».

Выборы губернатора Калининградской области пройдут в сентябре 2024 года. Согласно результатам исследований, Александра Беглова поддерживают 90% жителей региона.

«Калининградцы пристально следили за деятельностью Александра Дмитриевича на посту главы Северной столицы, радовались его успехам и мечтали о таком же руководителе. Поэтому убеждён, что он одержит убедительную победу уже в первом туре», – пишет один из экспертов.

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