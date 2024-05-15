Только цифровые устройства! Школы Москвы с 2025 года откажутся от бумажных тетрадей и учебников

Начиная со следующего учебного цикла, который стартует 1 сентября 2025 года, школы Москвы окончательно откажутся от бумажных носителей информации, включая ученические тетради и учебники.

Детям предстоит пользоваться исключительно сенсорными устройствами ввода – персональными планшетными компьютерами. В пресс-службе департамента городского образования напомнили, что технологии в школах должны соответствовать времени, а не отставать от него.

– Удовлетворительный планшетный компьютер для обучения ребёнка стоит недорого – в районе 60-80 тысяч рублей. При этом он заменяет весь тяжёлый школьный портфель – на нём можно вводить тексты, решать арифметические задачи, проходить тесты, получать доступ к актуальной информации, – пояснили чиновники.

Для малоимущих семей, которые не в состоянии быстро обеспечить детей техникой, мэрия предложит меры поддержки – льготные кредиты на электронику и безвозвратные субсидии на сумму до 10 тысяч рублей для самых нуждающихся. Такие же возможности есть у многодетных семей и жителей Новой Москвы (в связи с тем, что эта часть столицы считается развивающейся).

Ранее департамент образования Москвы уже завершил программу по замене классических небезопасных школьных досок на электронные дисплеи высокого разрешения с сенсорным слоем. В двух школах сейчас в тестовом режиме внедряется технология «е-Учитель», позволяющая автоматизировать ведение уроков и сократить штаты до оптимальных цифр.

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