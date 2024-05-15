 

Женщина утверждает, что она не ест и не пьет более 16 лет

15.05.2024, 7:52, Разное
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26-летняя Мулуворк Амбо из Эфиопии утверждает, что последние 16 лет она не потребляла ни капли воды и не притрагивалась к еде.

Мулуворк родилась в сельской местности. Она вспоминает, что в возрасте 10 лет ее аппетит исчез без видимых причин. С тех пор она не испытывала желания есть или пить. Несмотря на это, она ведет активный образ жизни, занимаясь приготовлением пищи для других и выполняя повседневные задачи. Ее случай заинтересовал медиков, но ни одно из многочисленных обследований не смогло подтвердить ее утверждения, хотя врачи подтвердили отсутствие пищи в ее кишечнике.

История Мулуворк получила широкую известность после визита путешественника Дрю Бински, который рассказал о ней в своем видео. Но это не первый раз, когда Мулуворк попадает в заголовки новостей. В 2016 году слухи о девушке, способной выжить без еды и воды, распространились по ее родной стране и привлекли внимание СМИ.

Мулуворк помнит свой последний прием пищи – рагу из красной чечевицы с инджерой, после которого ее желание есть исчезло. Она признается, что сначала скрывала это от семьи, но в конце концов пришлось признаться. С тех пор она утверждает, что не испытывает потребности в туалете, за исключением моментов, когда принимает ванну.

В 2021 году премьер-министр Эфиопии узнал о ее случае и организовал дополнительное медицинское обследование в Дубае. Однако, по словам Мулуворк, врачи так и не смогли обнаружить никаких аномалий, несмотря на отсутствие пищи и воды в ее организме.

Этот случай ставит под сомнение наши знания о человеческом теле и его потребностях. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый долгий известный период без еды и воды составляет 18 дней. Мулуворк же утверждает, что ее рекорд – 16 лет. Этот случай заставляет задуматься о пределах человеческой выносливости и возможностях нашего организма.


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