В семье обиды и тоска: виной — гладильная доска

Супруги перенесли семейный «конфликт» в интернет, разделив его завсегдатаев на две непримиримые стороны. Чем, как вы думаете?

Оказывается, «разрушающим жизнь» спором о том, как следует хранить гладильную доску. Понятно, пользователям соцсетей нечем заняться, кроме как часами высказывать свое мнение по такой животрепещущей проблеме. Им дай только волю — завалят интернет бредовыми суждениями.

Причиной этого ажиотажа стали домашние разборки супружеской пары по поводу того, как гладильная доска должна стоять в шкафу. Этот вопрос вызвал шквал обновлений от пользователя Trousers of Time, который держал читателей телеграм-канала r/CasualUK в напряжении, рассказывая о продолжающейся ссоре со своей второй половиной. Пытаясь разрешить спор, они спросили коллег по сайту Reddit:

«Когда вы ставите гладильную доску в шкаф вертикально, какой вверх будет правильным?».

Тут-то и разгорелись жаркие споры, в которых приняли участие сотни пользователей, желающих высказать свое «единственно верное» мнение. В результате голосования, проходившего в напряженной борьбе, было принято решение хранить гладильную доску острым концом вниз, за что было отдано 26 голосов, а 19 — чтобы острым концом вверх, что очень раздражало автора сообщения, который сетовал:

«Время подводить итоги! У нас 26 голосов за заостренный конец вниз и 19 — за заостренный конец вверх. Я ненавижу вас всех, вы разрушили мою жизнь, я никогда не переживу этого и т. д. и т. п.».

Несмотря на проигрыш, недовольный пользователь объявил о «моральной победе» и поклялся, что продолжит битву со своим партнером. Пользователи часами не отходили от экранов, обсуждая оптимальный способ хранения сего бытового предмета. Одно из предложений, набравшее сотни лайков, предлагало хранить доску в зависимости от того, где ножки «наиболее широко раздвинуты», что вызвало очередные дебаты:

— На каком конце ножки шире всего раздвинуты, тот и ставится вниз. Для устойчивости, не так ли?

— Большинство досок имеют одинаковую ширину на обоих концах.

— То, что это вообще обсуждается, — безумие.

Некоторые пользователи Reddit поддержали точку зрения автора и настаивали на том, что острый конец должен быть сверху.

Чтобы вынести свой вердикт, несколько человек к большому неудовольствию Trousers of Time обратились к «профессиональным институтам» и получили ответ, который ему совершенно не понравился:

«Железная подставка наверху, поскольку ножки выходят за пределы заостренного конца. Поэтому она [доска] стоит на ножках. С железной подставкой внизу она опирается на эту подставку, а не на ножки. Это не так актуально, но так во всех отелях, где я останавливаюсь».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk, hour24.ru

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