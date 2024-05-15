Мнение «аналитика»: О катастрофе для Украины… Новый план Путина работает?

Свой новый срок совсем ещё не старый президент России Владимир #Путин тихой сапой начал с реализации нового плана по Украине, поставившего всех в тупик своей непредсказуемостью. Но он, план, реально работает.

Едва только место Сергея Шойгу в Министерстве обороны занял экономист Андрей Белоусов, а Николая «Сократыча» Патрушева в кресле секретаря Совбеза сменил ушедший из МО РФ «Кужугетыч», всё изменилось на поле боя. И вот уже свеженазначенный командовать обороной Харькова генерал Михаил Драпатый — какая говорящая фамилия! — проводит перегруппировку ВСУ из Волчанска «на более выгодные рубежи обороны», а главный украинский разведчик Кирило Буданов, почуяв жареного петуха, громко рассказывает американскому изданию о «критической» ситуации на северо-востоке, где «всё висит на волоске».

То есть, вот в чём вся штука была…

Оказывается, всё шло и долго, и трудно, и странно в первую очередь потому, что несколько человек были не на своих местах. Но теперь, когда командовать парадом в Минобороны стал гражданский человек, давать советы по безопасности начал отставной полувоенный, а бывший главный безопасник наконец-то занялся любимым кораблестроением, всё пошло, как по маслу. Уф! Как же хорошо, что Верховный вовремя заметил нестыковки и произвёл рокировки…

Которые даже сочувствующие Киеву западные аналитики называют «худшей новостью для Украины» за последние годы. Хотя, кажется, куда уж хуже-то. Но «замена непопулярного в армейских кругах Сергея Шойгу на не слишком известного военным Андрея Белоусова знаменует собой решительный сдвиг в стратегии России, — отмечает американский Spectator. Теперь #Кремль рассматривает текущий военный конфликт как “битву на истощение” экономики. И, пожалуй, вряд ли кто-то лучше бывшего экономического советника президента подходит для командования этой баталией. Как воспитанный, начитанный, обходительный, не коррумпированный профессионал, он скорее всего, оставит генералам собственно военные игры, а сам будет следить за тем, чтобы российский ОПК эффективно удовлетворял все потребности армии, не разоряя страну».

Иными словами, Владимир Путин окончательно убедился в том, что нынешний #кризис — это надолго, и теперь аккуратно готовит страну к марафонской дистанции, не особо надеясь на возможные перемены в Белом доме после ноябрьских выборов в США. Но он совершенно точно может быть уверен, что в 2028 году в #США появится совсем новый президент, чьё имя сейчас не назовёт никакая Ванга. И вот с ним, вероятно, уже можно будет договориться.

Справедливости ради, в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе тоже готовятся к игре вдолгую. Сейчас одно за другим с Киевом заключаются соглашения о гарантиях безопасности на 10 лет вперёд. Однако эти документы носят, по сути, рамочный характер, а их практическое наполнение будет зависеть от персоналий. Которые — слава выборной демократии! — наверняка переменятся за предстоящие годы. Во всяком случае, именно на это надеются в Кремле. На появление новых лиц, которые не будут связаны политическими обязательствами нынешних, неосторожно пообещавших нанести России «поражение на поле боя» и теперь не желающих терять лицо.

Для Украины, уже потерявшей треть экономики, пятую часть населения и половину энергетики, такой сценарий и впрямь #катастрофа. Уже сейчас есть украинские сёла, где практически нет мужчин призывного возраста. Уже сейчас колоссальные территории превратились, по сути, в смертоносные минные поля, и на их возвращение к жизни уйдут десятки лет и миллиарды долларов. Десятки тысяч украинских мужчин уже превратились в инвалидов, и бремя их содержания всё более тяжким грузом ложится на украинский #бюджет, стопроцентно зависящий от западных грантов. А затяжной конфликт лишь усилит и углубит эти негативные тренды так, что на каком-то этапе #Украина превратится для Запада в обузу, от которой захочется избавиться. Вот тогда, по мнению Кремля, и откроется «окно возможностей» для всеобъемлющих договорённостей.

Надо лишь продержаться, не утратив способности вести боевые действия и не угробив при этом экономику. Чему новые назначения удачно способствуют. «The Spectator» в этой связи вспомнил назначение в 1942 году Альберта Шпеера рейхсминистром вооружений и военного производства. Историки утверждают, что его проницательность и широкое внедрение самых драконовских способов повышения эффективности «оборонки» способствовали росту производства вооружений и дали Германии возможность продержаться ещё несколько лет против экономически и ресурсно более сильных противников.

При этом #Россия богаче сырьём и другими ресурсами, во многом самодостаточна и обладает намного более терпеливым населением, чем Запад. А значит…

Продержится до полной победы?

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