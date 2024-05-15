Брюки-оверсайз и блейзер или кардиган пастельных тонов: несколько стильных нарядов на весну

Поздравляем с наступлением весны! Теперь время готовиться к солнечным и теплым дням. Но не стоит забывать и о возможных дождях, снеге и ветре. Иногда бывает непросто подобрать подходящую одежду для такой переменчивой погоды. Мы подготовили несколько отличных нарядов, которые помогут пережить этот переходный период комфортно и стильно.

Серые тона

Если вам нужен стильный офисный наряд, обратите внимание на один из самых популярных нейтральных цветов этого сезона — серый. Подберите серую мини-юбку, белую рубашку и дополните их серым худи. Можно также взять серую тканевую куртку и любимые ботинки — и ваш образ готов! Чтобы придать общему виду еще больше элегантности, подберите сдержанные золотые аксессуары.

Повседневный комплект от Хейли Бибер

Если вы ищете спортивный наряд, выберите пару нейтральных шорт, футболку с принтом и кожаную куртку оверсайз. Подберите обувь и носки, соответствующие цветам комплекта. Добавьте солнцезащитные очки и, возможно, бейсболку. Если погода прохладная, шорты можно заменить толстовкой, леггинсами или свободными джинсами.

Просторные варианты

В этом году очень модны оверсайз брюки и блейзеры, которые могут создать отличный стильный образ. Вы можете выбрать мешковатые джинсы и рубашку оверсайз в качестве базы вашего наряда. Эту базу можно дополнить вязаным худи или жилеткой, а затем надеть блейзер или куртку свободного кроя подходящего цвета. В настоящее время очень популярны изделия из коричневой кожи, но также хорошо подойдут изделия черного цвета для завершения стильного образа.

Платья с кардиганами

Весной отлично подходят атласные юбки и платья. Их можно сочетать с ботинками или туфлями, чулками и длинным тканевым жакетом по необходимости. Если погода позволяет, к платью можно добавить кардиган пастельных тонов и выбрать балетки или туфли на небольшом каблуке для завершения образа.

Весеннии цвета

Не бойтесь экспериментировать с более яркими цветами, такими как зеленый или лимонно-желтый. Они отлично сочетаются с белым, кремовым и коричневым, создавая изысканный и игривый образ. Также нежно-голубой и розовый выглядят прекрасно в таких комбинациях. Не стесняйтесь использовать свои любимые цвета и смело экспериментируйте!

Простой комплект с эффектным жакетом

Если вам нравятся простые сочетания, особенно черный цвет, то этот наряд идеально подойдет вам. Выберите пару удобных черных свободных брюк и сочетайте их с черным топом. Чтобы добавить яркости вашему образу, выберите куртку с интересным дизайном — с рисунком, бахромой, заклепками или яркой расцветкой. Эта куртка станет главной деталью вашего наряда.

Для завершения образа выбирайте простые и сдержанные аксессуары, чтобы не перегружать его. Такой минималистичный подход подчеркнет стильность вашего наряда, основанного на черном цвете.