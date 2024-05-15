Мнение: Братва зачищает МО

Политика РФ вся в основном состоит из ритуалов, чей смысл в общем российском примитиве давно утрачен или чаще выхолощен – как, например, “выборы”, которые в России выборами давно не являются, “судьи”, которые давно не судят, а “выполняют указания”, “губернаторы”, которые в минимальной или точнее вообще ни в какой степени не зависят от своих “избирателей”. Единственное, что сделали честно – местное самоуправление, которое после внесения “Поправки” в Конституцию в 2020 году наконец попросту отменили ко всем чертям, чтоб не мозолило глаза братве.

Вот и “формирование правительства”, которое так долго и так надрывно обсуждают – тоже клоунада из совсем другой политической системы. Да, в конституции есть норма, что “после выборов президента действующее правительство слагает свои полномочия”. Смысл этого в нормальной ситуации понятен: правительство должно уйти в отставку, чтобы НОВЫЙ, свежеизбранный президент смог сформировать правительство под себя, под свои цели и задачи.

Однако в РФ почти четверть века на месте президента сидит один и тот же чел (или не один и тот же – но не будем о грустном), который к тому же имеет возможность отправить правительство вон в любой момент, вообще без каких-либо оснований, одним росчерком пера – и никто не сможет это оспорить. При таком раскладе обязательная отставка премьера и всех его присных после “выборов” выглядит бессмысленной суетой и каким-то обязательным придуриванием, причем даже неизвестно для кого и перед кем. Нынешнее государство в РФ слишком примитивно для таких сложных процедур.

Единственное смешное “формирование”, которое мы сейчас видим – это, конечно, натуральный погром, устроенный Министерству обороны по случаю очередной коронации предводителя воинственных россиян. Я так понимаю, что там собираются посадить всех, всю верхушку. Шойгу пока сажают в Совбез, но почему-то кажется, что это лишь предварительная остановка.

А ведь как всё начиналось. Я помню, что ведь Путин двинул Шойгу министром вояк в авральном порядке – в 2013 году, кажется. Только что он же направил будущего маршала Победы править Подмосковьем, подмосквичи уже успели, кидая чепчики в воздух, инагурировать Спасателя в главы Мособласти – и вдруг его, не проуправлявшего и пары месяцев, “кидают” на Минобороны, с отеческим наказом “навести порядок” после “мебельщика” Сердюкова! И как буквально рыдали от счастья военные, когда появился Шойгу – как будто после Ельцина вернулся опять Брежнев и стал всё наводить “как при дедушке”!

И оно вона как обернулося. Все, оказывается, буквально ВСЕ заместители богоравного тувинского фельдмарашала почему-то обвиняются во взятках, где миллиард – самая мелкая цифра, буквально “на сдачу”. Может, сам воздух в Минобороны какой-то не тот? Способствует разврату?

И отдельно стоит отметить анекдотическую фигуру нового “министра обороны”. Сухенький старичок-боровичок, похожий на въедливого колхозного бухгалтера, подобранный как полная противоположность ражего сержанта Сердюкова, который как бы в том же колхозе работал бригадиром трактористов… И тоже ведь оба с заветной миссией “навести порядок”. Хотелось бы тут привычно лицемерно вздохнуть – “бедная Россия…”

Но нет. Не бедная.