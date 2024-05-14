Медовый или карамельный балаяж? Какое окрашивание лучше выбрать для омолаживания образа

Медовый балаяж – частичное окрашивание волос, которое придает им оттенок. Оно заключается в легком обесцвечивании отдельных участков шевелюры тонкими прядями. Мелирование сливается с общей массой волос, придавая ей свет и объем. Со своей стороны, карамельный балаяж – это легкое осветление на коричневой или каштановой основе. Он украшает шевелюру более светлыми бликами медного оттенка. Мы расскажем, какой вариант балаяжа лучше выбрать для омолаживания образа.

Медовый балаяж

Медовый балаяж рекомендуется для осветления волос. С этой целью многие женщины используют и обычное мелирование, например, когда им нужно получить несколько золотистых прядей.

Однако традиционное мелирование выглядит более заметным и создает ощутимый контраст. Балаяж дает более тонкий и естественный эффект, при котором нет резких бликов, а волосы выглядят немного выгоревшими на солнце.

На светло-каштановых волосах

Медовый балаяж красиво выглядит на светло-каштановых прядях. Этот цвет близок к темно-русому, что делает контраст менее заметным и позволяет подучить эффект, близкий к натуральному. Медовый балаяж мягко осветлит волосы и придаст им рельеф.

На средне-каштановых и темно-каштановых прядях

Медовый балаяж освежает волосы средних и темных каштановых оттенков. Это окрашивание осветляет шевелюру, но не уклоняется слишком далеко от основного цвета. Медовые пряди на каштановом фоне создают эффект более густой шевелюры.

Если вы являетесь обладательницей темно-каштановых волос, то отдавайте предпочтение красноватым, ореховым или медным оттенкам медового цвета. Это придаст вашей шевелюре больше глубины и создаст омолаживающий эффект.

Карамельный балаяж

Карамельный балаяж создает очень тонкое и легкое осветление на коричневой или каштановой основе, которое не затрагивает корни. Преимущество этого мелирования заключается в том, что его нужно обновлять не чаще трех раз в год.

Однако будьте осторожны во время посещения бассейна. Карамельный балаяж может приобрести зеленоватый оттенок из-за химических веществ, которые присутствуют в хлорированной воде.

Как подчеркнуть черты лица

Чтобы подчеркнуть лучшие черты лица, выбирайте средние оттенки карамели. Например, вы можете добавить несколько золотистых прядей, которые освежат и омолодят ваш облик.

Если вы старше 50 лет, то избегайте апельсиновых и слишком светлых оттенков. Они визуально старят лицо.

Также следует избегать сливовых и слишком насыщенных красных оттенков карамели. Они делают пряди чрезмерно яркими, а в зрелом возрасте лучше выбирать светлые блики.

Учитывайте оттенок кожи

Чтобы получить омолаживающий эффект с помощью карамельного балаяжа, необходимо учитывать свой оттенок кожи. Если он матовый или золотистый, то вам подойдет любой вариант мелирования. Если у вас светлая кожа, то выбирайте блики, расположенные каскадом. Смуглолицым дамам подойдет осветление на кончиках волос.

Какой балаяж выбрать

Выбор варианта балаяжа зависит от вашего вкуса и личных предпочтений. Оба цвета отличаются омолаживающим эффектом.

Если вы хотите получить более заметное мелирование, то выбирайте медовый балаяж. Если вам больше нравится легкое и едва заметное осветление, то отдавайте предпочтение оттенкам карамели.