Лучшим фоном является здоровая и яркая кожа: естественный «макияж парижанки» и советы, как его повторить

Когда речь заходит о француженках, в голове мгновенно возникает образ элегантных дам, славящихся своим неоспоримым чувством стиля. Известные своей утонченностью и способностью носить даже самую простую одежду с непринужденным шармом, они убеждены, что лучшая основа для мейкапа – здоровая и сияющая кожа.

Наши советы помогут вам овладеть настоящим искусством и создать невидимый “макияж без макияжа”. Итак, как его повторить?

Легкий натуральный тон

Француженки, которые не тратят много времени и средств на макияж, выглядит безупречно благодаря простым секретам. Уход за кожей – главный шаг к красоте. Гладкая и увлажненная, она становится основой невидимого мейкапа, который получил название “макияж парижанки”.

Жительницы столицы Франции используют легкий натуральный тон, больше уделяя внимание очищению кожи и использованию различных увлажняющих сывороток каждый день. Они пользуются матовыми тональными кремами, которые не позволяют коже блестеть.

Чтобы добиться эффекта невидимого макияжа, смешайте тон или BB-крем с любимой сывороткой. Эта техника позволит создать легкую, воздушную текстуру, которая равномерно ляжет на кожу без ощущения маски.

Классическая красная помада

Соблазнительные губы в классическом красном оттенке – важная составляющая “макияжа парижанки”, которая неизменно ассоциируется с элегантностью и шиком. Помада алого цвета придает образу нотки шарма и уверенности в себе, делая его более соблазнительным.

Тщательно увлажните губы: используйте скраб, чтобы избавиться от ороговевших частиц, а затем нанесите питательный бальзам и дождитесь, когда он впитается. Воспользуйтесь мягким карандашом, с помощью которого можно скорректировать форму губ. Аккуратно нанесите кисточкой красную помаду, подходящую для любого случая.

Брови естественной формы

Парижанки тщательно ухаживают за бровями, поддерживая естественную форму, а излишняя их коррекция не приветствуется.

Чтобы быть в тренде, аккуратно расчешите волоски, используйте карандаш или специальную помадку оттенка, соответствующего природному цвету волос. Зафиксируйте форму прозрачным гелем, который мгновенно придаст бровям ухоженный вид.

Изысканная красота очаровательных француженок заключается в искусстве выглядеть натурально. Невидимый мейкап не требует много времени, но результат всегда идеален. Наши советы помогут вам освоить модный “макияж парижанок”, который позволит легко создать безупречный образ.