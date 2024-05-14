Мнение: Карьеру Патрушева подмочили

Сообщили, что Николай Патрушев совершил новый карьерный рывок – после должности секретаря Совбеза его перевели в горячий резерв: он теперь будет “помощник президента по кораблестроению”. Сфера для кадрового чекиста какая-то даже загадочная; что же теперь ждать отечественным корабелам – массовых расстрелов?

Что ж, кумир всех наших конспирологов товарищ Генерал СВР, за которым, по мнению тех же конспирологов, стоит зловещий профессор Соловей… похоже, основательно сел в лужу. Я бы даже сказал – нырнул. Год с лишним они (Генерал с Соловьем) нам расписывали, что именно Патрушев – это и есть профессор Мориарти кремлевского закулисья, что он один “дергает за ниточки” и вот-вот сделает своего сына буквально Верховным Правителем Всея Руси – как Колчак в свое время… И вот нате: Высший Черный Маг отечественной политики и Правая Рука Сатаны брошен на строительство крейсера Аврора, будет там масонским циркулем дырки под болты мерять!

Это какой-то позор, товарищи. А главное: и как прикажете теперь верить, что Путин действительно все еще лежит в холодильнике?!

Похоже, что если и лежал, то опять выбрался. Ничто его не берет, зараза!