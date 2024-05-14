Тренч и кардиган: классические комбинации к джинсам, которые делают образ всегда модным

Без джинсов не обойтись – это правило действует и для весны 2024 года. Прочные брюки из смеси хлопка и спандекса – обязательный предмет гардероба и идеальная основа для множества образов. В этом году особенно популярны такие модели, как расклешенные джинсы, скинни и другие.

Несмотря на то что джинсы вроде бы сочетаются с любой другой одеждой, порой бывает сложно подобрать для них подходящие вещи. Рассматриваем классические комбинации к джинсам, которые делают образ всегда модным.

С тренчем

Оба предмета одежды отлично смотрятся по отдельности, но вместе они создают по-настоящему гармоничный образ. Вам будет комфортно в таком наряде, особенно в прохладные дни. Что касается остальной одежды, то здесь за вами остается полная свобода выбора. Будь то футболка, свитер, кроссовки, ботинки: что бы вы ни надели с джинсами под тренч, вы не ошибетесь.

С белой рубашкой

Белая рубашка – это не только замечательный элемент гардероба, который подходит к образам во многих стилях, но он также является замечательным дополнением к любым джинсам весеннего сезона. Например, вы можете сочетать топ с узкими джинсами и балетками либо спортивные джинсы с широкими штанинами и удобные кроссовки. Все эти образы сегодня в моде и соответствуют актуальным трендам.

С кардиганом

Кардиганы идеально подходят в качестве верхней одежды весной. А все потому, что уютные кардиганы хорошо согревают в прохладные дни, а в более теплые дни в них не слишком жарко (в отличие от стеганых курток).

Кроме того, кардиганы прекрасно гармонируют с джинсами любого кроя. Возможно, потому, что оба изделия относятся к базовому капсульному гардеробу.

С блейзером

Элегантный блейзер создает искусный стильный контраст с джинсами, без особых усилий придавая им шикарный вид. Вы можете дополнить наряд, например, модными мокасинами или кроссовками. Опять же, это может быть обувь на каблуке, если необходимо добавить в лук нотку женственности, элегантности и романтичности.

Совет: блейзеры светлых тонов особенно популярны в 2024 году. Так как насчет того, чтобы выбрать бежевый, кремовый или светло-коричневый цвет вместо черного? Тогда у вас получится более живой и освежающий как для весны образ.

Вместо заключения

Все стараются выглядеть модно, гармонично и красиво. Но порой мы не совсем уверены, насколько работают те или иные комбинации одежды. В таких случаях лучше придерживаться проверенных правил. Знание классических правил сочетания джинсов с другой одеждой, которые мы разобрали выше, поможет без труда презентовать стильные образы.