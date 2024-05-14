С облегающими топами или в байкерском стиле: как носить и с чем сочетать брюки-капри весной

Брюки капри пользовались большой популярностью в 2000-х годах и вот сейчас они снова входят в моду. Это отличный вариант одежды на весну, так как их можно легко сочетать практически с чем угодно и при этом выглядеть стильно, модно и действительно невероятно.

С помощью капри можно визуально сделать силуэт более стройным и выглядеть просто потрясающе и невероятно эффектно. Можно выбрать для себя как монохромную модель, так и наряд с красивыми принтами. Вот несколько советов относительно того, как носить и с чем сочетать капри, чтобы выглядеть действительно потрясающе и очень эффектно.

Строгий и лаконичный образ

Если хочется чего-то достаточно простого, но при этом стильного, то отличным вариантом станет сочетание капри приглушенных тонов, например, коричневого цвета, вместе с жилетом. Это выглядит элегантно и при этом можно чувствовать себя комфортно.

С пиджаком со структурированными подплечниками

Если хочется выглядеть потрясающе, стоит выбрать для себя пиджак с объемными и массивными плечами. Его можно комбинировать с облегающими капри. Это поможет создать невероятно элегантный и стильный образ. Если хочется чего-то более стильного, то можно выбрать брюки оверсайз со складками.

Хорошо смотрится такой наряд в черных, серых, темно-синих и коричневых тонах. Можно добавить красивый галстук или эффектный ремень.

С обувью на каблуках

Если хочется сделать свою фигуру визуально более стройной и привлекательной, стоит сочетать капри вместе с туфлями на каблуках.

Что касается топов, то отличным вариантом станет футболка, боди, блузка. Особенно красиво смотрится все это капри с низкой посадкой.

Леггинсы с туфлями на каблуках

Если хочется чувствовать себя комфортно, но при этом выглядеть очень стильно, стоит надеть капри, которые будут визуально напоминать капри. Чтобы завершить создаваемый образ стоит сочетать их вместе с туфлями на каблуках. В итоге можно получить идеальный баланс между удобством и изысканностью.

Кроме того, это поможет визуально удлинить ноги. Такое можно добавить пиджак или кожаную куртку, чтобы сделать образ еще более потрясающим. С помощью такого наряда можно создать совершенно любой стиль.

Наряд с анималистичным принтом

В этом году огромной популярностью пользуется животный узор. Интересно смотрятся капри с таким стильным и потрясающим принтом.

Можно комбинировать штаны вместе с платьем, рубашкой, футболкой или же топом.

С ботинками и курткой

В последнее время самым настоящим трендом стали модные и функциональные ботинки. Особенно красиво смотрятся массивные модели в байкерском стиле.

Можно стильно сочетать ботинки вместе с капри и курткой, чтобы получить невероятный образ, идеально подходящий для весны. Дополнительно стоит добавить свитер тонкой вязки или просто белую длинную рубашку, чтобы выглядеть великолепно.

С обтягивающим топом

Облегающий топ является именно тем предметом гардероба, который всегда уместен и выглядит потрясающе.

Отлично будет смотреться асимметричный наряд. Можно сочетать его с капри, чтобы создать идеальный образ, подходящий для совершенно любого случая. Дополнительно можно надеть рубашку, куртку или блейзер.

С балетками

Балетки являются очень женственной обувью, которая просто идеально сочетается вместе с капри. Есть множество различных вариантов стилей и цветов этой обуви, поэтому можно легко выбрать желаемую модель.

Капри в сочетании с балетками и блузкой помогут создать действительно идеальный образ. Этот наряд отлично подойдет для любого мероприятия.

С лоферами

Интересно и стильно выглядят капри оверсайз. Они помогут сделать образ просто невероятным и роскошным. Кроме того, в таких штанах можно чувствовать себя невероятно комфортно.

Можно красиво сочетать капри вместе с лоферами. Все это можно комбинировать вместе с облегающими верхом и носками.