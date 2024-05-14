Мнение: «Патриотические шоу», стоит ли метать бисер и знакомства на Госуслугах

1. Алексей Антонов объясняет, почему неизменно отклоняет приглашения на «патриотические шоу» и тому подобные мероприятия. Цитирую (ссылка):



Если создателей 90% патриотических шоу заставить один день говорить только правду и ничего кроме правды, то их приглашение меня на съемки звучало бы следующим образом:

«Здравствуйте, Антон Алексей. Мы взяли денег у государства на создание пророссийского контента, и теперь нам нужны известные люди, чтобы обеспечить просмотры.

Вам мы ничего предложить не можем, кроме того, что мы очень хорошие и очень-очень патриотичные.

А ещё, если вы согласитесь, то у вас есть шанс увидеть таких же как вы известных людей, которые тоже, может быть, согласятся (если согласитесь вы).

Кстати, у нас есть известный спортсмен и какой-то актер из сериалов.

Участие не добавит вам популярности, ведь у нас нет ни одной своей раскрученной площадки (Ютуб, Телега), нам такой ерундой заниматься не с руки.

Но, вы поймите, мы же делаем контент на государственные деньги, и выходить можем только на площадках с госучастием (ВКонтакте, Рутуб, …). Вы не переживайте, просмотры они нарисуют. А то, что на сто тысяч просмотров три комментария… да, кто их там читает? Никто ничего не заподозрит!

Ах, да. Денег нам выделили немало, я бы даже сказал(а), что ОЧЕНЬ МНОГО. Но, денег мы вам не предлагаем, деньги мы оставим себе и тем, кто нам помог с контрактом. Деньги мы любим. Но мы и страну тоже любим, и вы любите страну. Соглашайтесь!».

С уважением, 23-летняя перспективная девочка-продюсер, разговаривающая по скрипту как [плохой] робот, которая [даже не знает], кто ты, но «очень любит и уважает всё, что вы делаете».

2. Виктор Мараховский считает, что всё же имеет смысл пытаться доносить свои идеи даже до неблагодарной аудитории (ссылка):



…известная рекомендация «не метать бисер перед свиньями» не алгоритмизируется до простого запрета делиться чем-нибудь ценным с тем, кто этой ценности не понимает. Тот, кто правда не понимает — не свинья: даже если кто-то топчет наш жемчуг, мы не всегда имеем основания обвинять его в свинстве. Этот кто-то, возможно, просто знать не знает, что такое жемчуг (даже если думает, что знает, а на самом деле имеет о нём идиотское и ложное представление).

Свинья — тот, кто в курсе, что жемчуг это жемчуг, но полагает, что этот жемчуг мелкий и недостаточно для него дорогой, или что раз с этим жемчугом нельзя сделать секс, то он бесполезен. Наконец, свинья убеждена, что жемчуг не нужен потому, что среди самых уважаемых свиней он не ценится.

Это последнее — особенно частый способ впадения в свинство: подверженные ему отвергают что-нибудь на том основании, что это отвергают люди, которых они сами не любят, но которых чтят и боятся их неодобрения.

В свете сказанного следует отметить, что никто не безнадёжен — и самые освиневшие из нас могут отринуть авторитет уважаемых коллег по корыту и начать ценить жемчуг. Но этого результата невозможно достичь, настойчиво пытаясь разбросать перед освиневшими современниками свой бисер как-нибудь покрасивей: они только уверятся, что им точно скармливают что-то дешёвое и непрестижное (а ведь их не проведёшь).

3. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел знакомств на Госуслугах (ссылка). Это явная отсылка к модной отечественной игре «Альтушка для Скуфа», которая вышла в апреле на ВК.Плей (ссылка) и в Стиме.

Краткая суть для тех, кто не следит за популярными мемами. Скуфы — это нормальные пузатые мужики 35+ в некрасивой одежде, которые работают на обычной работе, а по вечерам пьют пиво и играют в «Танки». Альтушка — это молодая девушка, которая красит волосы в неестественные цвета, неформально одевается и страдает от огромных тараканов в голове. Согласно мему «Альтушка для Скуфа на Госуслугах», каждый скуф может зайти на Госуслуги и оформить заявку на получение альтушки. Вот, собственно, по этому нереалистичному сценарию и сделана небольшая визуальная новелла, которую озвучил ещё один важный персонаж из мира мемов — золотой голос сгенерированных ИИ песен, Пророк Санбой.

На всякий случай: сам я в игру не играл, так как визуальные новеллы, особенно модные, не мой любимый жанр. Однако я её за 199 рублей купил — чтобы поддержать отечественного разработчика и, может быть, чтобы пройти позднее, если вторичные мемы уже из этой игры выплеснутся в Рунет.

А в целом идея открыть службу знакомств на Госуслугах мне нравится. Как минимум такая служба будет защищена от изменяющих супругов, от скрывающих свой возраст обманщиков и от мошенников, которые промышляют продажей фальшивых билетов в театры или грабят жертв через «консумацию» в фейковых ресторанах.

Кроме того, сейчас в стране есть большой пласт людей, которые хотели бы создать семью, но по психологическим причинам не регистрируются на обычных службах знакомств. Госуслуги, на которых народ и так же уже зарегистрирован, подтолкнёт многих к нажатию кнопки «Поиск».