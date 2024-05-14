Самые эффектные женские стрижки весны для каждого типа лица

Приход весны — наилучшее время обновить свой стиль и создать новый образ. Один из лучших способов это сделать — подобрать подходящую стрижку, которая подчеркнет особенности вашего лица. Ниже вы найдете самые актуальные стрижки и можете выбрать ту, которая лучше всего отражает вашу индивидуальность и подходит вашей форме лица.

Пикси для круглого лица

С помощью стрижки пикси вы можете сделать круглое лицо длиннее, если поднимете волосы вверх, чтобы придать им объема. На представленном фото объем создан при помощи небрежно взбитых локонов.

Длинные волнистые локоны для круглой формы (главное фото)

Еще один подходящий вариант для круглого лица — это длинные волнистые волосы, заметно структурированные, обрамляющие овал, и рваная удлиненная челка.

Боб длиной до подбородка для овальной формы

Боб с небрежной текстурой и пышными кончиками – отличный выбор для создания непринужденного, но при этом индивидуального образа. Еще один плюс этой стрижки – возможность добавить короткую челку, которая придаст вашему облику нотку вариативности и привлекательности.

Длинная грива для квадратного лица

Для квадратного лица можно порекомендовать длинные и супердлинные волосы, которые в этом сезоне становятся особенно актуальными. Особенность этой прически состоит в ее необычной челке. В центральной части она спускается ниже бровей, а по бокам она удлиненная и спускается далеко вниз, закрывая скулы. Чтобы придать волосам дополнительный объем и движение, можно использовать несколько тонких слоев. С волнами такая прическа будет выглядеть еще более привлекательно.

Квадратное лицо с укороченным бобом и глубоким боковым пробором

Квадратным лицам также подойдет микробоб с косым пробором и волосами, зачесанными набок. Гладкая челка со структурированными кончиками прикрывает щеку и тем самым визуально смягчает резкую линию подбородка. Как правило, такая прическа лучше смотрится на прямых волосах, нежели на вьющихся.

Вьющиеся волосы до ключиц с квадратным лицом

Этот эффектный пышный боб на вьющихся волосах, доходящих до ключиц, подходит практически к любому типу лица. Но особенно хорошо с такой прической смотрится лицо, по форме напоминающее квадрат. Она округлая и весьма динамичная, придающая образу свежести и молодости.

Пряди ниже подбородка для «перевернутого треугольника»

Для треугольных лиц нет ничего лучше, чем боб с прядями ниже подбородка со структурированной челкой, зачесанной набок. Эффектная волна прикрывает скулу и смягчает очертания подбородка.

Треугольное лицо с длинными пушистыми локонами

Длинные пряди, уложенные гламурными волнами с пробором посередине, — беспроигрышный вариант для треугольных подбородков. Привлекательные пушистые локоны, акцентируя внимание на себе, отвлекают от лица, тем самым визуально смягчая его резкое очертание.

Челка-шторка и длинные пряди по бокам для треугольного лица

Лохматые локоны, подстриженные слоями, более короткие на макушке и висках, придают верхней части больше объема, тем самым компенсируя широкие скулы. А длинная челка-шторка, зачесанная от центра к вискам, усиливает эффект и придает образу очарования.

Пикси с челкой для лица в форме ромба

По мнению экспертов, лица, по форме напоминающие ромб, являются наиболее гармоничными, так как у них самые выступающие скулы. Пикси с очень длинной челкой идеально подходят для усиления этих черт. Кроме того, к такому лицу подойдет пышная, немного волнистая стрижка боб длиной до ключиц, придающая объем и вьющимся, и прямым волосам.