Весенняя мода: учимся составлять трендовые образы на примерах последних показов с подиума

Яркие красные тона, пальто из искусственного меха и другие тенденции 90-х – далеко не полный перечень трендов, о которых мы узнали благодаря модным показам. Мы можем вдохновляться луками от известных дизайнеров, чтобы воспроизвести самые эффектные наряды в уличном стиле. Рассматриваем самые трендовые сочетания.

Красные колготы

Один из самобытных ретро-трендов включает в себя ношение ярко-алых колгот. Вы можете сочетать их с красными туфлями для создания монохромного лука. Включите в образ длинное пальто с геометрическим принтом – и вам будут не страшны перепады температур весной.

Двойной деним

Наряды из денима по-прежнему будут мейнстримом. В этом году могут войти в моду более яркие синие и более темные оттенки, чтобы по-новому взглянуть на привычную классику. Вы можете смело заглядывать в свой шкаф и доставать все джинсовые вещи, которые есть у вас в наличии. И даже если у них разные оттенки, вы все равно можете использовать их в одном образе.

Тренды 2024 года с лентами, бантами и ремешками

На модных показах нас уже познакомили с популярным ретро-трендом на банты. Но кто бы мог подумать, что теперь к ним нужно добавить свитера в бабушкином стиле, розовые юбки, да еще и аксессуары для волос в виде тех же бантиков? Возможно, здесь наблюдается перебор, но таков модный тренд.

Свитер, повязанный на плечах

Что быстро привлекло внимание модниц, так это то, что многие посетители показа мод в Лондоне щеголяли в шикарных джемперах и удобных свитерах, повязанных на плечах. Нельзя сказать, что это сюрприз, учитывая переменчивую погоду в Лондоне. Тем не менее это тоже можно назвать модным трендом, хотя официально он и не был представлен на подиумах.

Короткие юбки

Красные колготки, надетые под короткую юбку в клетку, – тренд, который уже доминирует на улицах Европы и постепенно захватывает весь мир. Но на этом буйство красок не заканчивается. Похоже, ярко-красный снова набирает популярность: его можно было увидеть во многих акцентных изделиях, таких как шикарные повязки на голову, туфли-лодочки и шейные платки.

Геометрический принт

Линии, клетки, причудливые геометрические принты – одежду с такими рисунками можете смело доставать из шкафов. А если вещи еще и ярких оттенков, то даже лучше.

Сетчатые балетки

Оригинальный тренд на обувь – сетчатые балетки. Они удобные, симпатичные с виду, прекрасно пропускающие воздух. В общем, идеальный вариант для теплой весны и лета. Сетчатые балетки превосходно сочетаются с любой одеждой, включая джинсы, платья, юбки и т.д.

«Жена мафиози»

Этот тренд пришел на смену другому тренду – «тихая роскошь». В последнем случае необходимо было создать дорогой образ без вычурности и эпатажа. Что касается «жены мафиози», то здесь можно и нужно кичиться богатством. Можете надевать все украшения, которые есть у вас в наличии.

Надевайте дорогие шубы и любые вещи, инкрустированные стразами Сваровски или другими драгоценностями. Пусть все видят, что ваш муж очень много зарабатывает.

Прозрачные юбки с пайетками

Этот спорный тренд на полупрозрачные платья и юбки появился еще минувшим летом. Нельзя сказать, что он сильно прижился, поэтому вернулся в текущем году. Посмотрим, понравится ли он модницам на сей раз.