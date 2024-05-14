 

Названы лучшие и худшие модели iPhone в мае 2024 года

14.05.2024, 20:51, Разное
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Многие модели iPhone подорожали в мае, пишет портал “Палач”. Зато автор составил список тех, кого можно покупать, и кого лучше обходить стороной.

Из 14 моделей iPhone 14 только 4 устройства стали дешевле. Цены на многие смартфоны Apple 2022 года выросли. Например, iPhone 14 подорожал до 64 тыс. руб., а iPhone 15 всего на 4 тыс. руб. дороже.

Более актуальные модели iPhone 15 обесценились быстрее. Из 13 моделей 10 стали дешевле. Лучшим выбором в мае 2024 года считается iPhone 15 Pro, который теперь можно купить за 85 тыс. руб., а ранее его цена была 93 тыс. руб.

Флагманский iPhone 15 Pro Max стоит 110 тыс. руб. Цена на него снизилась на 5 тыс. руб., но, по мнению экспертов, не опустится ниже 100 тыс. до июля.

Эксперты советуют избегать покупки смартфонов серии iPhone 14 в 2024 году из-за завышенных цен и ограниченной доступности. В то время как iPhone 15 кажется более привлекательным вариантом, поскольку стоит недорого.


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