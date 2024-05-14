U-образный – пучок, а круглый – “конский” хвост: как выбрать прическу в соответствии с вырезом на одежде

Тем, кто планирует создать стильный и целостный образ, важно понимать, как выбрать прическу в соответствии с вырезом на платье или топе. Воспользуйтесь рекомендациями из нашего материала, чтобы сделать правильный выбор.

Высокая горловина – высокая прическа

К топам с высоким воротом относятся водолазки, воротники-стойки и пр. Для такого выреза лучше всего подойдет укладка, открывающая шею. Если у вас короткие волосы, вы можете попробовать их распустить и даже сделать прикорневой начес на макушке. Если же у вас длинные волосы, подумайте о том, чтобы собрать их в высокую прическу, например пучок, конский хвост.

V-образный — половинный пучок или «мальвинка»

Представительницы прекрасного пола, которые предпочитают вырезы данной формы, выглядят чувственно и женственно, поскольку они обнажают часть области декольте. В результате V-образные вырезы лучше всего смотрятся с прическами, основные элементы которых сосредоточены в верхней части (на макушке). Эти укладки в основном предназначены для того, чтобы волосы не падали на лицо. Также они всегда выглядят очень стильно и эффектно.

Квадратный вырез – струящиеся локоны

Такой вырез призван подчеркнуть красоту ваших плеч, а также сделать стиль элегантным и привлекательным. Косички и завитки – лучшие прически для таких вырезов. Укладки лучше всего смотрятся, если волосы зачесаны назад от ключиц и отведены от лица. Если вы хотите выглядеть чувственно, выбирайте свободно ниспадающие локоны, которые легко спадают на плечи; это будет идеальная прическа для вашего декольте.

Вырез без бретелек – прическа updo

Такие вырезы романтичны и соблазнительны, и они специально предназначены для того, чтобы обнажать кожу. Это гибкий фасон, который хорошо сочетается как со свободными прическами, так и с завитками. Самой популярной является высокая прическа, которая позволяет больше обнажать кожу. Если вам нравится более консервативный образ, попробуйте мягкие, свободно ниспадающие локоны.

Асимметричный вырез — боковой пробор

Такой вырез можно уравновесить глубоким пробором сбоку, а всю прическу уложить на одно обнаженное плечо. Это будет самая идеальная прическа, которая органично впишется в концепцию данного дизайна изделия и конкретного лука.

Вырез лодочкой – объемные волосы

Этот вырез выполнен в форме лодочки и обнажает часть кожи на плечах, как следует из названия. Вырез широкий над ключицами и сужается к плечам и спине. Такой вырез будет фантастически смотреться с большим объемом волос. Уложите волосы, используя прикорневой начес, чтобы они стали пышными и привлекательными.

Круглый вырез – “конский” хвост

Такой вырез идеально подходит женщинам с тонкой шеей. Попробуйте небрежную высокую прическу, неаккуратный “конский” хвост или короткую стрижку каре, чтобы смягчить линию декольте.

Короткий вырез – классические локоны

Короткий вырез помогает вам выглядеть элегантно и соблазнительно, подчеркивая плечи и спину. Если у вашей блузки короткий вырез, изящные классические локоны – отличный способ дополнить эффектный образ.

Вырез с воротником – модная стрижка

Высокий ворот создает ретро-образ с великолепным V- или U-образным вырезом и пуговицами спереди. Вырезы с высоким воротом прекрасно сочетаются с длинными модными стрижками или пучками на макушке.

Вырез с открытыми плечами — крупные локоны

Топы с открытыми плечами идеально подчеркивают женскую фигуру. Выберите из ассортимента стрижек наилучший вариант. Например, если у вас длинные волосы, то просто сформируйте крупные локоны. Если говорить о прическе, тогда хорошо подойдет высокий конский хвост, полупучок.

U-образный вырез – небрежный пучок

Этот вырез имеет замечательную U-образную форму, которая может быть неглубокой или глубокой. Попробуйте различные прически, которые могут идеально подойти к такому варианту. Например, небрежный или гладкий пучок, простой пучок, заплетенный в косу. Тогда вы будете выглядеть как принцесса.

Вырез «спагетти» – «мальвинка»

Декольте с бретельками-«спагетти» лучше всего смотрится с прической «мальвинка». Люди будут хвалить вас за ваш выбор укладки.