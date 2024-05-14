Активисты сорвали стрельбу по протестующим в Тбилиси, расположив мангалы и мясо на крышах зданий

В столице Грузии была сорвана стрельба по протестующим против закона об иностранных агентах – инициативные граждане разместили на крышах зданий в центре Тбилиси мангалы, мясо, вино и другие принадлежности.

Наблюдатели за протестами обнаружили, что над многими домами поднимается дым, нехарактерно плотный для буднего дня. К концу дня 14 мая, по словам очевидцев, «из домов начали выходить скрипачи».

«Я удивился, потому что пока возвращался домой, встретил пять или шесть музыкантов подряд. Выглядели они очень умиротворёнными», – рассказал один из участников протеста.

Впоследствии пожарные и полицейские обнаружили на этих крышах мангалы, пустые винные бутылки, забытые снайперские винтовки и рации. Кто именно нанял снайперов и кто помешал их работе, остаётся загадкой.

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