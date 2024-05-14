Для любителей стиля оверсайз и крутых девушек: эффектный тренд на джинсы с манжетами возвращается весной

Угадайте, что возвращается весной 2024 года? Правильно, эффектный тренд на джинсы с манжетами! Это как взрыв из прошлого, но с современной изюминкой. Но как интегрировать такой самобытный предмет гардероба в свой повседневный стиль? Вдохновляемся идеями.

С кожаной курткой

У вас нет джинсов с манжетами? Не беда. Необязательно бежать в магазин за новой вещью, когда можно сделать трендовое изделие из имеющихся в наличии джинсов. Просто сделайте отвороты в нижней части штанин – и вот у вас есть модное изделие.

Сочетайте джинсы с элегантной кожаной курткой и туфлями на плоской подошве для создания непринужденного образа. Это хороший вариант повседневного лука в уличном стиле.

С повседневными вещами

Воплощение комфорта и стиля заключается в самых банальных на первый взгляд сочетаниях. Например, вы можете надеть джинсы с манжетами, пуловером и любимыми кедами или кроссовками. Просто, но очень современно и со вкусом. Все для крутых девушек, которые даже в банальных базовых вещах могут выглядеть неотразимо.

С одеждой оверсайз

Надоело то худеть, то поправляться? Устали от скачков веса, стимулирующих и подталкивающих вас менять то и дело гардероб? Тогда откройте для себя стиль оверсайз – и вам не придется тратиться на обновки из-за вечно меняющегося веса. Сочетайте джинсы свободного кроя с манжетами с объемным жакетом или курткой оверсайз. Чтобы добавить в образ женственности, вместо кед или кроссовок наденьте босоножки на каблуках.

Со свитером с цветочным рисунком

Привнесите нотку весны в свой наряд с помощью свитера в цветочек и потрясающих туфель на высоком устойчивом каблуке. Это идеальное сочетание женственности и стильности. Такой наряд гарантированно привлечет внимание, куда бы вы ни пошли.

Монохромный стиль

Кто сказал, что монохромный наряд должен быть скучным? Сочетайте одежду в сине-голубых оттенках вещи с джинсами с манжетами. Вы сразу увидите, как изменится концепция лука в целом. Вместо скучного и банального образа вы получите образ стильной городской штучки.

Многослойность

В прохладные весенние деньки многослойные наряды это самый проверенный способ не замерзнуть. Вы можете сочетать джинсы с манжетами, с рубашкой, свитером и длинным пальто до пят. Завершите образ брутальными черными ботинками на тракторной подошве.

С кроссовками

Вы не ошибетесь, если сочетаете кроссовки с джинсами с манжетами в контексте одного образа. Надеваете ли вы классические белые кроссовки или более яркие изделия, в любом случае они мгновенно превратят ваш наряд из обыденного в стильный и современный. Чтобы презентовать образ в уличном стиле, наденьте широкие джинсы, двухцветный блейзер, пуловер и кроссовки.

С рубашкой

Кто сказал, что в офисе нельзя носить джинсы с манжетами? Сочетайте их с накрахмаленной белой рубашкой и несколькими элегантными аксессуарами, чтобы выглядеть профессионально и стильно одновременно. Это шикарная рабочая одежда.

Со свитером оверсайз нейтрального цвета

Укутайтесь в свитер оверсайз, чтобы создать уютный домашний образ. Придерживайтесь нейтральных тонов в одежде. Тогда у вас получится выдержать концепция тренда «тихая роскошь».