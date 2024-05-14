Для широких бедер выбираем джинсы свободного кроя, а при невысоком росте – с рисунком

Кому-то идут брюки с низкой посадкой, а кто-то лучше выглядит в штанах с завышенной талией. Нет универсального совета, какие брюки или джинсы лучше предпочесть, ведь все зависит от особенностей фигуры и роста каждой девушки. Рассматриваем советы по правильному выбору подобных предметов гардероба.

При отсутствии талии

Если у вас нет талии, значит, ее нужно как-то обозначить. Для этого надевайте джинсы с высокой посадкой. Визуально вы сможете удлинить свои ноги и также сделать фигуру более округлой и женственной.

А вот чего не надо делать, так это надевать брюки с низкой посадкой и сочетать их с худи оверсайз. В противном случае визуально вы превратитесь в бочонок. Зачем вам малопривлекательный бесформенный силуэт?

При излишней худобе

Ваша цель – это придать фигуре женственности. Соответственно, нужно каким-то образом добавить объема в бедрах. В таком случае выбирайте брюки слоучи или же «бананы». Благодаря им вы визуально смоделируете галифе, то есть создадите иллюзию относительно пышных бедер.

Мешковатые джинсы тоже замаскируют вашу худобу, поэтому вы также можете включать их в свои луки. Кстати, для создания стильного образа попробуйте сочетать джинсы с низкой посадкой свободного кроя с кроп-топом.

При невысоком росте

Вам следует приобрести себе джинсы с рисунком, а еще лучше с принтом в виде вертикальной полоски. Благодаря такому изделию визуально вы будете казаться выше, чем есть на самом деле. Хорошо, если вы выберете не облегающие, а немного трапециевидные джинсы.

Избегать стоит штанов с низкой посадкой, поскольку зрительно они еще больше вас приземляют и укорачивают ноги. Ваш выбор – это брюки с высокой или средней посадкой.

При высоком росте

Желательно носить джинсы длиной до щиколотки. Слишком высокая посадка не годится, лучше или низкая, или средняя. Облегающие джинсы помогут создать изысканный образ и подчеркнуть стройные ножки. А вот со штанами клеш будьте осторожны. Они могут прибавить вам роста.

Для полных

Многие девушки совершают ошибку, когда думают, что при размере плюс-сайз им нужно одеваться во все темное и балахонистое. Это приводит к обратному эффекту, а именно созданию бесформенного силуэта. Перестаньте стесняться своей фигуры и прятать ее за слоями одежды. Вы будете казаться стройнее, если подберете вещи по фигуре. Вы можете смело надевать джинсы с высокой посадкой прямого кроя. Также можно присмотреться к кюлотам или слоучам. Если брюки укороченные, сочетайте их с обувью на каблуках или на танкетке, чтобы казаться выше и стройнее.

При наличии широких бедер

Вам лучше всего подойдут джинсы свободного покроя. Например, бойфренды или мом. Они могут быть со средней или высокой посадкой. Подбираем под такие джинсы на весну правильный верх (например, футболку с рисунком) и получаем стильный образ. Не бойтесь и не стесняйтесь того, что брюки будут облегать вас в районе живота и бедер. Главное, чтобы они не были уж слишком в облипку. Поэтому лучше всего брать джинсы из достаточно плотного денима, который не тянется. А вот от моделей скинни, очевидно, лучше отказаться.