Прямые брюки – хит весны: как их вписать в любой, в том числе и офисный образ

Прямые брюки – один из трендов 2024 года. С одной стороны, они невероятно универсальны, вы можете сочетать их с повседневными вещами. Например, с простой белой футболкой или толстовкой оверсайз для создания неформального лука. Но также их можно носить с элегантной рубашкой и жилетом для презентации офисного наряда.

Разбираемся, с чем миксовать прямые брюки, чтобы получались красивые образы в деловом стиле.

В контексте брючного костюма

У каждой модницы в гардеробе должен быть (по крайней мере один) сшитый на заказ брючный костюм для офиса. Его нужно иметь для подстраховки: в тех случаях, когда у вас мало времени, чтобы подумать, что надеть, но в то же время когда нужно произвести хорошее впечатление.

Чтобы избавиться от формальности и строгости лука в виде прямых брюк и пиджака, добавьте немного практичных аксессуаров. Подойдут кроссовки или кеды, солнцезащитные очки и кожаная сумка через плечо.

Есть и другой вариант сгладить формальность образа. Суть заключается в том, что надеть брючный костюм не нейтрального, а яркого оттенка. Например, одежда канареечно-желтого цвета явно освежит ваш образ. Финальные штрихи к наряду: ремень и босоножки.

С пальто и ботильонами

В этом сезоне черный цвет был заменен серым. Прямые серые брюки выглядят современно в контексте многослойного образа (в данном случае добавлен двубортный пиджак и свитер, повязанный поверх пальто).

В мужском стиле

Если нужно создать образ уверенной в себе бизнес-вумен и отвлечь внимание от женственности, тогда стоит присмотреться к одежду мужского кроя. Например, взять за основу прямые брюки унисекс: такого фасона, который одинаково бы подошел обоим гендерам. Можно добавить к таким штанам черную водолазку, а сверху набросить пальто. При этом намеком на женственность послужит обувь на каблуках.

А можно вместо однотонного верха отдать предпочтение цветному пуловеру, завершив образ курткой-дубленкой в мужском стиле.

В стиле «Матрицы»

В фильме «Матрица» главные герои носили черную одежду. Если вы хотите воссоздать этот ретро-тренд, тогда смело облачайтесь в черные кожаные брюки и длинный плащ. Поиграйте с текстурами, добавив в лук вязаный свитер. Чтобы образ не получился слишком мрачным, можете добавить яркий акцент в виде светлой сумочки.

С анималистичным принтом

Если монохромные образы навевают на вас скуку, тогда обратите внимание на данный тренд. Он заключается в том, что в моду опять вернулись анималистичные принты. Прямые брюки под леопарда станут прекрасным дополнением к тому же черному кожаному плащу и водолазка аналогичного цвета. Зато в целом лук получится более живым.

Джинсы прямого кроя

К счастью, прошли те времена, когда офисный дресс-код категорически исключал ношение джинсов. Сейчас во многих корпорациях действуют более лояльные правила для сотрудников. Поэтому вы смело можете сочетать джинсы прямого кроя с ботильонами на высоком каблуке и туфлями-лодочками, а также с балетками на плоской подошве или без каблука.

В качестве верха подойдут свитера, блузы, рубашки, пуловеры. В качестве верхней одежды используйте пальто, блейзер или пиджак.