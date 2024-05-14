 

Cомнолог Мелехин: умереть из-за храпа или апноэ во сне нельзя

14.05.2024, 16:15, Разное
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Храп, часто сопровождающийся апноэ (кратковременными остановками дыхания во сне), часто ассоциируется с угрозой смерти во сне. Сомнолог Алексей Мелехин дал более подробное пояснение этого процесса.

Существует распространенное утверждение о том, что сильный храп может привести к смерти во сне из-за остановки дыхания. Однако Мелехин уточняет, что реальная вероятность такого исхода крайне низка. Наш организм обладает механизмами, которые предотвращают возможность умереть от храпа во сне.

Он объяснил, что даже если храпящий человек сталкивается с апноэ из-за серьезных нарушений, смерть во сне обычно происходит в результате патологий, таких как нарушения эндокринной системы или проблемы с сердцем и сосудами.

Мелехин предупреждает также о рисках, связанных с употреблением лекарственных препаратов или алкоголя, которые могут усилить вероятность ночной смерти из-за изменений в сердечно-сосудистой системе.

Таким образом, хотя храп и апноэ могут быть признаками серьезных проблем со здоровьем, утверждения о том, что они могут непосредственно привести к смерти во сне, являются мифом, скорее чем реальностью.


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