Мнение: Польза от телескопов на Луне, евроэкология в космосе и как инвестфонды притворяются зелёными

1. После большого поста о продолжении космической гонки (ссылка) профессиональный астроном прислал мне письмо, в котором указал, что телескопы на Луне всё же имеют смысл. Цитирую:



Лунная пыль вряд ли окажет существенное влияние [на телескоп] за время предполагаемой жизни лунного оптического или инфракрасного телескопа. Даже 5 панелей отражателей, находящихся очень близко от поверхности, до сих пор отражают лучи лазеров с Земли с длинами волн 532 нм (зелёный лазер) и 1024 нм (инфракрасный); за 50 лет их свойства ухудшились, но не критично.

С силой тяжести телескопы на Земле как-то справляются; на Луне будет проще.

Луна ценна для постройки телескопов двумя вещами:

А. Стабильная орбита, что важно для астрометрии.

Б. Изолированность от земного радиошума (на обратной стороне), что важно для астрофизики.

Для лунных астрометрических инструментов (которые должны работать в связке с земными) хорошо подходит видимая сторона Луны; помимо вышеупомянутых отражателей, некоторые несложные эксперименты проделывались с китайским лунным посадочным аппаратом Чанъэ-3. Далеко идущие планы человечества включают радиотелескоп на видимой стороне Луны, например.

На обратную сторону в следующем году будет запущен аппарат для измерения космического микроволнового фона. Есть и другие планы.

А у астероидов орбита не очень стабильная (и совсем нестабильное вращение), поэтому сажать на них телескопы не особенно нужно, вместо этого можно просто развернуть телескоп в космосе, что нередко и делается.

2. Европейцы тем временем пытаются тормозить прогресс. Читатели пишут:



Евросоюзу так понравилось регулировать экологичность всего на Земле, что он решил порегулировать и в космосе. Проект новой европейской директивы… предлагает присваивать космической технике, как холодильникам, рейтинг экологичности: в ЕС разрешат использовать только те ракеты, которые при запуске не выделяют слишком много парниковых газов, и только те спутники, которые не способствуют световому загрязнению неба (ссылка).

С одной стороны, проблема действительно существует: мелкие обломки спутников постепенно накапливаются на орбите, при этом некоторые из них способны летать миллионы лет, угрожая каждой ракете, пересекающей их траекторию. На практике пока что космического мусора не настолько много, чтобы он по-настоящему мешал запускам. Что более важно, Евросоюз сам по себе в космосе малозаметен, а США, которые обильно мусорят в том числе и в космосе, обычно с полным безразличием относятся ко всем европейским экологическим запретам.

3. Впрочем, зелёные бесы не всесильны. Инвесторы на местах сопротивляются разоряющим их «экологическим» правилам (ссылка):

Согласно новому исследованию, 40 процентов инвестиционных фондов в Европе, позиционирующих себя как «зеленые», на деле противоречат заявленным миссиям. Они вкладывают деньги клиентов в загрязняющие окружающую среду отрасли — добычу нефти, газа и угля. К такому выводу пришли аналитики платформ Follow the Money и Investico, сообщает издание Commercial Risk.

Для исследования специалисты проанализировали 1,27 тысячи европейских инвестиционных фондов. Речь идет о компаниях, которые внедряют устойчивые методы ведения бизнеса без энтузиазма, привлекают клиентов обещаниями доходности, соответствующей требованиям ESG, но в реальности покупают ценные бумаги, которые выпускают загрязняющие окружающую среду компании.

Лидерами антирейтинга оказались американский фонд BlackRock и его французский конкурент Amundi, вложившие, вопреки обещаниям, 1,2 миллиарда евро (1,29 миллиарда долларов) и 994 миллионов евро (1,07 миллиарда долларов) соответственно добычу ископаемого топлива.

Многие фонды противоречат новым правилам устойчивых инвестиций, которые в настоящее время разрабатывает Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA). По прогнозам, нарушать правила ESMA в Нидерландах будут более половины фондов, определяющих себя как «зеленые». В Дании, Швейцарии, Испании и Италии такими окажутся почти половина компаний.