Скандалы: Пиастров все меньше

Доходы онлайн-пиратов продолжают падать пятый год подряд

Доходы нелегальных распространителей видеоконтента падают уже пять лет подряд. По оценке российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T., рынок онлайн-пиратства в России в 2023 году составил $38 млн, это на 16% меньше, чем годом ранее. Причины эксперты видят в успешной блокировке пиратских сайтов, снижении стоимости рекламы на ресурсах и оттоке зрителей в легальные онлайн-кинотеатры.

Из тени на свет

За минувший год пираты недосчитались по сравнению с 2022-м еще 16% своих доходов, свидетельствуют оценки F.A.C.C.T., с которыми ознакомился Forbes. Согласно подсчетам специалистов, доходы от незаконного распространения видео падают уже пять лет подряд. Если в 2018 году объем этого теневого рынка составлял $87 млн, то с того момента к текущему году он показал снижение в 2,2 раза, сжавшись по итогам 2023 года до $38 млн.

Доходы пиратов от рекламы за прошлый год также снова упали: средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) составил $3,13, что на 6% меньше, чем в 2022 году, а по сравнению с 2018 годом — меньше в 2,5 раза.

Кроме того, снижение доходов пиратов, по данным аналитиков F.A.C.C.T., происходит вместе со снижением интереса зрителей, которых все больше привлекают легальные сервисы. Трафик поисковых запросов на пиратские порталы сократился на 10%, а на легальные стриминговые видеосервисы он увеличился на те же 10%.

В то же время в пиратской индустрии активно развиваются студии «альтернативного» озвучивания, которые формируют вокруг себя собственный рынок. В связи с геополитической ситуацией, большим числом зарубежных сериалов и фильмов, которые официально не представлены на российском рынке, неофициальная озвучка востребована как никогда, рассуждают в компании. По данным экспертов Digital Risk Protection F.A.C.C.T., в России в 2023 году были активны не менее 50 студий, связанных с индустрией онлайн-пиратства, занимающихся переводом и озвучиванием фильмов и сериалов, в том числе отдельных популярных в России жанров — турецких, а также азиатских дорам и аниме.

Любопытно, что число пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом при этом увеличилось на 16%, до 80 000 штук по сравнению с 2022 годом. Аналитики связывают это с технологиями автоматизации, использованием пиратами динамически изменяющихся зеркал, которые позволяют им дольше оставаться в поисковой выдаче. «В целом пиратский контент был размещен на сайтах в 82% случаев, в социальных сетях и мессенджерах — в 12%, а в 6% случаев был загружен на видеохостинги», — замечают в F.A.C.C.T.

Несмотря на падение доходов пиратов, в онлайн-кинотеатрах действительно фиксируют рост объемов нелегального контента в интернете. Так, за 2023 год команда антипиратского отдела Start выявила более 700 000 пиратских ссылок в сети и более 130 000 ссылок в соцсетях — это почти в два раза больше, чем в 2022 году, сообщили Forbes в Start: «Рост нелицензионного контента в сети связан как с уходом западных мейджеров, так и с ростом рынка стримингов и интереса к отечественному видео-контенту. Если смотреть на структуру медиапотребления, самая большая доля времени приходится на просмотр видео. Еще недавно видеоконтент по доле потребления уступал соцсетям». Так, согласно данным Mediascope в феврале-марте 2024 года, на видео приходилось 22% времени российских пользователей в интернете, на соцсети и мессенджеры — по 17%.

Легализация видео

«Улучшение процессов мониторинга и блокировок, уход части серых рекламодателей, появление механизма быстрого удаления ссылок в поисковой выдаче, отказ от части CDN-плееров, а также привлекательность для зрителей легальных сервисов — эти факторы заставляют пиратов терять доход и свои ресурсы, — отмечает руководитель департамента Digital Risk Protection F.A.C.C.T. Станислав Гончаров. — Но все равно, нелегальные ресурсы могут отнять примерно треть трафика незащищенных картин у легальных кинотеатров».

Рост подмеченного аналитиками F.A.C.C.T. интереса зрителей, который они все больше проявляют к легальным сервисам, подтверждают в Kion. По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 2023 году доходы российского рынка легальных VoD-сервисов (Video on Demand, «видео по запросу»), предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, увеличились на 39% и составили 94,2 млрд рублей.

«Культура пользования легальными сервисами становится популярнее, и связано это во многом с тем, что официальные стриминговые платформы активно развиваются и дают пользователям ряд конкурентных преимуществ, — объясняют в Kion. – Платформы с лицензионным контентом могут предложить пользователям стабильный безопасный сервис, клиентскую поддержку, детские аккаунты, удобный интерфейс, доступность на любых гаджетах. Онлайн-кинотеатры активно внедряют Big Data и искусственный интеллект, с помощью которых для пользователей создаются индивидуальные подборки контента. Это позволяет платформам применять персонализированный подход, который ценят пользователи».

Роман Рожков

Оригинал материала: “Forbes”