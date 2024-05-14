 

Мошенники обманывают выпускников школ продажей бюджетных мест в вузах

14.05.2024, 15:09, Разное
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Роскачество предупредило выпускников школ о новой мошеннической схеме. Злоумышленники создают фейковые сайты и группы в соцсетях, выдающие себя за приемные комиссии высших учебных заведений. Они предлагают абитуриентам приобрести бюджетные места, а после получения платежей исчезают. Роскачество подчеркивает, что покупка бюджетных мест в вузах незаконна и может повлечь за собой уголовную ответственность.

С приближением периода сдачи ЕГЭ активизировались мошенники, предлагающие школьникам купить ответы на экзамен. Они обещают доступ к ответам за сумму до нескольких тысяч рублей, утверждая, что они получены от официальных источников. Однако после оплаты мошенники либо отправляют устаревшие ответы, либо прекращают общение с жертвами.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предостерегает от мошенничества в период ЕГЭ. Он рекомендует быть бдительными и помнить, что легально приобрести ответы на экзамен невозможно.

Помимо этого существует риск заполучить вредоносное программное обеспечение вместе с ответами.


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