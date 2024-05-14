Томатный, рисовый, ягодный и не только: домашние скрабы для лица

Простые домашние скрабы для лица может сделать каждый человек для самостоятельного ухода за кожей. В этих рецептах используются недорогие и доступные ингредиенты, которые часто имеются на кухне. Прелесть скрабов для лица в том, что они обеспечивают отшелушивание отмершей кожи.

Понятие пилинга

Пилинг – это процесс удаления омертвевших клеток кожи, который способствует обновлению клеток, позволяет сывороткам и увлажняющим кремам легче проникать в кожу и помогает прочистить поры. Он помогает выровнять текстуру кожи, в результате чего она становится более яркой и гладкой. Но важно правильно выбирать средства для этой процедуры, а также не проводить ее слишком часто.

Физический пилинг

Физический пилинг – это удаление омертвевших клеток с поверхности кожи, при котором используются определенные инструменты. Они позволяют удалить клетки вручную и открыть поры. Для этого процесса используется гоммаж, микроэксфолиирующие валики и ультразвуковые устройства. Желательно проводить эту процедуру с помощью дерматолога.

Химический пилинг

Для химического пилинга используются продукты, содержащие альфа-гидроксикислоты (гликолевая кислота или молочная кислота) и бета-гидроксикислоты (салициловая кислота). Такие соединения помогают растворять жиры или липиды в поверхностных слоях кожи, помогая избавиться от нежелательных мертвых клеток и их побочных продуктов, таких как кератин и кожное сало. Иногда их можно найти в пилингах, сыворотках и даже в некоторых увлажняющих кремах. Когда омертвевшие клетки кожи прилипают к коже, они закупоривают поры и приводят к появлению угревой сыпи.

В еженедельные процедуры по уходу за кожей лица полезно включать как физические, так и химические методы пилинга.

Зачем нам нужен пилинг

Омертвевшая кожа, косметика, пот, жир, ультрафиолетовые лучи и свободные радикалы – все это наносит серьезный ущерб коже. Молодая кожа прекрасно справляется с естественным отшелушиванием верхних слоев. Но с возрастом нашей коже становится все труднее справляться с этой задачей самостоятельно, и скорость самоотслаивания замедляется. Мы не так быстро восстанавливаем кожу, и омертвевшие слои остаются на поверхности слишком долго. Поэтому кожа выглядит тусклой, неровной и с пятнами. Омертвевшие клетки закупоривают поры, вызывая появление пигментных пятен. Это может привести к возникновению прыщей и неравномерной пигментации, а также к тусклому внешнему виду. Поэтому требуется регулярный пилинг.

Преимущества пилинга

Он помогает осветлить кожу, выровнять тон, предотвратить появление прыщей, устранить закупорку пор и увлажнить кожу. Он подготавливает поверхность к нанесению сывороток, лосьонов или других аналогичных средств.

При правильном отшелушивании в умеренных количествах вы сведете к минимуму высыпания. Вы улучшаете усвоение лечебных ингредиентов и стимулируете стволовые клетки в основании кожи к естественному обновлению.

Как приготовить домашний скраб для лица

Существует множество рецептов скрабов, поэтому их легко сделать своими руками. Потребуются следующие ингредиенты:

Эксфолианты. Коричневый сахар, молотый кофе, сода и молотый миндаль питают и увлажняют сухую кожу, а мелкие зернышки мягко отшелушивают ее. Жидкие компоненты. Кокосовое масло содержит увлажняющие жиры и лауриновую кислоту, которые улучшают барьерную функцию, защищая и смягчая кожу. Можно пробовать йогуртовый скраб на основе молочной кислоты, который мягко отшелушивает кожу, в то время как жиры и белки разглаживают мелкие морщинки. Полезные вещества. Авокадо богато полезными жирами, которые увлажняют сухую кожу. Можно попробовать мед для хорошего увлажнения. Клубника и лимонный сок содержат большое количество витамина С.

Можно легко экспериментировать с разными ингредиентами.

Медовый скраб

Мед и сахар сохраняют влагу, являясь природными увлажнителями, и могут быть использованы для приготовления нежного скраба, который отшелушивает чешуйки, очищает поры и удерживает влагу. Сахарные скрабы обычно используются для отшелушивания тела, а из сахара с более тонкой текстурой получаются отличные скрабы для лица.

Для приготовления такого средства понадобится 1 ст. л. коричневого сахара и 1 ст. л. жидкого меда. Смешайте коричневый сахар и мед. Затем чистыми кончиками пальцев очень аккуратно нанесите скраб на лицо небольшими круговыми движениями, чтобы ускорить процесс отшелушивания, не повреждая кожу. Смойте теплой водой и при необходимости используйте губку, чтобы удалить остатки меда.

Ягодный скраб с лимонами и оливковым маслом

Клубника и лимон являются источниками витамина С, который помогает избавиться от пигментации кожи и придает ей сияние. Коричневый сахар удаляет сухие чешуйки с кожи, а оливковое масло увлажняет ее.

Для этого средства понадобятся 4 спелые клубники, размятые в пюре, 3 ст. л. оливкового масла первого отжима, сок ½ лимона и ¼ стакана коричневого сахара. Смешайте эти ингредиенты и наносите смесь на влажную кожу два раза в неделю. Смойте и нанесите увлажняющий крем.

Скраб с шалфеем и овсянкой

Этот скраб удаляет отмершие клетки очень легко. Шалфей является антиоксидантом, который борется со свободными радикалами. Он также содержит витамин А, который обладает мощным антивозрастным действием и помогает генерировать новые клетки кожи, делая ее более мягкой и здоровой. Овсянка содержит противовоспалительные компоненты, которые снимают раздражение. Она отлично подходит для большинства типов кожи.

Потребуется 1 ч. л. измельченного шалфея, 2 ст. л. овсяных хлопьев и 2 ст. л. оливкового масла. Смешайте ингредиенты и вотрите во влажную кожу в течение 1 минуты, а затем смойте.

Рисовый скраб

Из него получается осветляющий скраб, так как молотая рисовая пудра – отличное очищающее средство для осветления цвета лица. Скрабы из муки из коричневого риса помогают отшелушить омертвевшие клетки кожи и уменьшить появление остаточных следов от угревой сыпи на склонной к акне коже. Они обладают жирорастворимыми и противовоспалительными свойствами, которые полезны как для жирной, так и для чувствительной кожи. Смешайте со столовой ложкой молотого миндаля, если вы боретесь со старением.

Потребуется 2 ст. л. коричневого риса и 1 яичный белок. Измельчите зерна коричневого риса в кофемолке до получения однородной массы. Добавьте яичный белок и взбейте, чтобы получилась паста. Затем легкими круговыми движениями вотрите скраб в кожу, чтобы удалить омертвевшие клетки. Для удаления смойте теплой водой.

Скраб с куркумой для сияющей кожи

Маски с куркумой помогают выровнять естественный тон кожи. Они содержат натуральные противовоспалительные соединения, такие как куркумин, а их текстура обеспечивает превосходное отшелушивание. Также считается, что куркума помогает регулировать выработку кожного жира и улучшает барьерную функцию, что полезно для кожи, склонной к акне. Нутовая мука ускоряет обновление клеток, жирные кислоты, содержащиеся в миндальном масле, мгновенно придают коже свежий и молодой вид.

Понадобится 2 ст. л. нутовой муки, ½ ч. л. порошка куркумы и 2 ст. л. масла сладкого миндаля. Смешайте все ингредиенты в небольшой миске и тщательно перемешайте. Чистыми руками помассируйте влажную кожу кончиками пальцев, начиная с подбородка и двигаясь вверх небольшими круговыми движениями. Смойте и нанесите увлажняющий крем.

Томатный скраб

Помидоры богаты витамином А, который ускоряет обновление клеток и улучшает цвет лица. Они являются натуральным вяжущим средством, которое борется с жирностью.

Для получения скраба понадобится половинка помидора и ½ ч. л. мелкого сахара. Посыпьте сочную мякоть помидора сахаром. Аккуратно распределите посыпанный сахаром овощ по лицу, уделяя особое внимание области носа, лба и подбородка. Дайте соку подсохнуть 5 минут, а затем смойте.

Овсяный скраб

Он считается лучшим отшелушивающим средством для чувствительной кожи. Молотый овес мягко очищает поры, а содержащиеся в нем натуральные сапонины впитывают грязь и жир.

Потребуется ½ стакана овсяных хлопьев и вода. Измельчите овсяные хлопья в блендере. Насыпьте щепотку овсяных хлопьев на ладонь, затем добавьте воды до образования кашицы. Слегка помассируйте лицо и шею. Храните овсяные хлопья в герметичном контейнере для последующего использования. Вместо воды вы можете использовать молоко или йогурт, которые содержат молочную кислоту. Она может быть полезна в качестве химического отшелушивающего средства.

Скраб с алоэ вера

Алоэ вера успокаивает и заживляет кожу всех типов, даже склонную к акне. Этот увлажняющий гель не закупоривает поры, поэтому он полезен даже для самой жирной кожи.

Для этого средства понадобится 1 ст. л. геля алоэ вера и мелкий сахар. Смешайте два ингредиента. Аккуратно вотрите их в кожу, оставьте на несколько минут, а затем тщательно смойте.

Скраб из семян льна

Семена льна обладают противовоспалительным действием. Их можно соединять с другими ингредиентами до получения гелеобразной консистенции, которая мягко, но эффективно удаляет омертвевшие клетки кожи.

Понадобится 1 ч. л. молотых семян льна и 1 ст. л. другого ингредиента, например можно использовать гель алоэ вера, йогурт, мед. Хорошо разотрите в ступке пестиком и нанесите на лицо, а затем смойте теплой водой.

Скрабы желательно использовать перед сном, поскольку это позволит средствам по уходу за кожей лучше впитываться во время сна. Начинать надо с очищения, чтобы удалить поверхностный жир и макияж. Будьте бережны, поскольку цель скраба – мягко удалить омертвевшие клетки, не травмируя здоровую кожу.