С авокадо, глиной или алоэ: 12 масок для лица от прыщей

Прыщи на лице вызывают дискомфорт и болевые ощущения. Но существуют домашние маски для лица от прыщей, которые являются простыми в приготовлении и очень эффективными. Они справляются с прыщами, появившимися из-за стресса или хронических болезней. Точечное лечение с помощью маски уменьшает воспаление и убивает бактерии, не нанося вреда другим участкам лица.

Зачем использовать маски для лица от прыщей?

Акне является распространенным кожным заболеванием, которым страдают до 85% людей от 12 до 24 лет, а также значительное число пожилых людей. Это хроническое заболевание, которое может состоять из папул, комедонов, покраснений кожи и кист. Они могут оставить шрамы на всю жизнь. Доступно множество методов лечения, причем справиться с этой проблемой можно даже с помощью домашних масок, поэтому не приходится обращаться к дерматологам или покупать дорогостоящие лекарства в аптеке.

Маски для борьбы с акне помогают предотвратить появление высыпаний и сбалансировать появление кожного сала. Отшелушивающие маски уменьшают угревую сыпь за счет снижения образования микро-пробок в волосяных фолликулах.

Ежедневное умывание лица чрезвычайно важно для тех, кто страдает от угревой сыпи. Очищающее средство для кожи просто смывает загрязнения и макияж, в то время как маска действует как средство глубокого воздействия.

1. Маска с авокадо и лимоном

Авокадо положительно влияет на выработку коллагена, который способствует регенерации клеток. Оно также содержит противовоспалительные увлажняющие жиры, которые не закупоривают поры. Мед обладает антибактериальными характеристиками, а лимонный сок осветляет гиперпигментированные участки.

Для маски потребуется 1 авокадо, 1 ст. л. меда и половинка лимона. Разомните авокадо до получения однородной смеси, добавьте мед и выжмите в полученную смесь половину лимона. Нанесите маску точечно или на более крупные участки, склонные к появлению прыщей. Если у вас чувствительная кожа, откажитесь от лимона. Будьте осторожны при использовании лимонного сока: хотя лимон обладает осветляющими свойствами, он также может повысить светочувствительность.

2. Маска с яблочным уксусом и глиной

Глина необходима для выработки коллагена и выводит токсины, поглощая излишки жира и загрязнений глубоко в порах. Натуральные кислоты, содержащиеся в яблочном уксусе, сужают поры, ограничивая выделение излишков кожного жира, и отшелушивают омертвевшие клетки. Глина вытягивает загрязнения из пор, в то время как натуральные кислоты, содержащиеся в яблочном уксусе, устраняют угревую сыпь, мягко отшелушивая кожу.

Для приготовления смеси понадобится 1 ст. л. бентонитовой глины, 1 капсула пробиотика и 2 ст. л. яблочного уксуса. Смешайте глину и порошок с пробиотиками в небольшой миске. Добавьте уксус, чтобы получилась паста однородной консистенции. Чистыми пальцами нанесите смесь на 15 минут. После процедуры надо использовать увлажняющий крем. Повторяйте процедуру 2 раза в неделю, чтобы кожа не блестела.

3. Маска с углем и алоэ

Эффективно сочетание древесного угля с алоэ для увлажнения. Она не закупоривает поры и не перегружает жирную кожу. Преимущества алоэ для кожи заключаются в более быстром заживлении и уменьшении воспалений, поэтому можно использовать эту маску для снятия зуда, раздражения или сухости кожи. Древесный уголь впитывает излишки жира, а алоэ обладает успокаивающим и противовоспалительным действием, что делает его идеальным ингредиентом для любой маски от прыщей.

Потребуется 1 ст. л. активированного угля, 1 ст. л. геля алоэ вера и 1 капля эфирного масла чайного дерева. Смешайте все продукты в небольшой миске. Круговыми движениями нанесите смесь древесного угля на лицо на 1 минуту, а затем подождите 13 минут.

4. Маска с чесноком и молоком

Чеснок предотвращает закупорку пор, убивает бактерии, вызывающие акне, и уменьшает воспаление. Но при нанесении непосредственно на кожу он может вызывать жжение, поэтому сначала разведите его в воде, масле жожоба или алоэ вера. Жожоба увлажняет, не закупоривая поры, а молочная кислота, содержащаяся в цельном молоке, мягко отшелушивает кожу.

Потребуется 1 зубчик чеснока, который надо предварительно измельчить, 1 ч. л. масла жожоба и 2 ст. л. цельного молока. Смешайте чеснок и масло жожоба в небольшой миске. Затем медленно добавьте молоко и перемешивайте. Подождите 7 минут, а затем аккуратно вотрите в кожу, чтобы отшелушить ее.

5. Пробиотическая маска от прыщей с огурцом и йогуртом

Эта маска успокаивает кожу благодаря огурцам как природному противовоспалительному средству и дополнительным пробиотикам, которые питают микробиом кожи. Семена огурца богаты калием и витамином Е, которые уменьшают пигментные пятна. Огурцы обладают осветляющими и противовоспалительными свойствами, которые тонизируют и увлажняют кожу. Использование охлажденных ингредиентов из холодильника окажет успокаивающее действие на чувствительную и раздраженную кожу.

Потребуется половина огурца, протертого в пюре, 2 ст. л. простого йогурта и 1 капсула пробиотика. Смешайте ингредиенты в небольшой миске и нанесите на лицо чистыми руками. Через 15 минут смойте водой. Далее нанесите обычный тоник и увлажняющий крем.

6. Аспириновая маска для точечного ухода

Салициловая кислота, содержащаяся в аспирине, очищает поры и снимает покраснения. Содержащаяся в йогурте молочная кислота растворяет омертвевшую кожу, а мед обладает увлажняющими и антибактериальными свойствами, которые помогают уничтожать бактерии, вызывающие акне.

Понадобится 3 таблетки аспирина без кишечнорастворимой оболочки, ½ ч. л. меда и 1 ст. л. простого йогурта. Разомните аспирин ложкой, затем смешайте с йогуртом и медом, чтобы получилась кашица. Аккуратно нанесите ее на прыщ на 10 минут. Используйте для точечной обработки один раз в день.

7. Маска для лечения прыщей с использованием жидкого меда

Мед является мощным средством в борьбе с прыщами. Просто нанесите мед непосредственно на поврежденное место, чтобы не только бороться с бактериями, но и снять воспаление и покраснение. Через 13 минут смойте водой. Мед естественным способом очищает поры. Противовоспалительное действие меда уменьшает покраснения и припухлости, которые возникают при угревой сыпи. Содержащиеся в нем антиоксиданты ускоряют заживление, а антибактериальные вещества убивают бактерии, предотвращая инфицирование кожи.

8. Маска с чайным деревом и алоэ

Чайное дерево – одно из лучших эфирных масел для борьбы с акне, благодаря своим природным антибактериальным свойствам. Алоэ успокаивает воспаленную кожу, в то время как чайное дерево борется с бактериями в порах.

Для ее приготовления нужно 2 ст. л. геля алоэ вера, 2 капли эфирного масла чайного дерева и 1 яичный белок. Взбейте яичный белок в небольшой миске, затем добавьте гель алоэ и масло чайного дерева. Нанесите смесь на лицо кончиками пальцев или кисточкой для умывания.

9. Глубоко очищающая маска от комедонов

Регулярное использование глубоко очищающей маски от прыщей, предназначенной для борьбы с накоплением жира в порах, имеет решающее значение для предотвращения появления черных точек. Эту маску следует наносить на ночь раз в неделю, так как лимонный сок может сделать кожу светочувствительной.

Понадобится 1 яичный белок, ½ ч. л. бентонитовой глины и ¼ ч. л. лимонного сока. Взбейте яичный белок до образования пышной массы, а затем добавьте глину и лимонный сок и хорошо перемешайте. Получится паста, которую можно нанести на любые участки, склонные к появлению черных точек. Если глина получилась густоватой, то добавьте ½ ч. л. воды. Через 10 минут, когда она высохнет и потрескается на лице, смойте ее теплой водой. Затем нанесите ночное масло для лица или увлажняющий крем.

10. Скраб из кожуры граната

Кожура граната содержит много питательных веществ, а также является мощным антиоксидантом, противовоспалительным средством и ингибитором бактерий. После удаления косточек нарежьте кожуру на мелкие кусочки и положите их в сушилку или запекайте на медленном огне на противнях, застеленных пергаментом. Обжаривайте кожуру до тех пор, пока она не станет сухой, а затем достаньте ее, чтобы остудить. Положите высушенную кожуру в блендер или мясорубку и хорошо измельчите до получения порошка.

В 2 ч. л. порошка из кожуры граната добавляйте розовую воду, чтобы получилась паста. Нанесите пасту непосредственно на дефекты кожи для точечной обработки.

11. Маска из овсяного молока

Молотый овес успокаивает сухую, зудящую, раздраженную кожу. Добавьте немного успокаивающего масла корня имбиря и очищающего масла пижмы голубой – и у вас получится идеальная маска для лица на ночь.

Понадобится 2 ст. л. несладкого овсяного молока, 2 капли эфирного масла корня имбиря и 3 капли масла пижмы обыкновенной. Смешайте овсяное молоко и эфирные масла в небольшой миске, затем хорошо взбейте. С помощью ватного тампона нанесите маску на чистую кожу. Оставьте на ночь и смойте утром.

12. Листовая маска с зеленым чаем и шиповником

В этой листовой маске используется масло шиповника, которое питает и омолаживает кожу, а зеленый чай и розовая вода успокаивают покраснения и раздражения. Понадобится 2 ст. л. розовой воды, 3 ч. л. крепко заваренного зеленого чая, ½ ч. л. масла шиповника и 1 маска из хлопкового полотна. Смешайте ингредиенты в небольшой миске и хорошо взбейте. Разверните листовую маску и положите ее в миску на 60 секунд, чтобы смесь с розовой водой впиталась. Слегка отожмите, чтобы удалить излишки жидкости, затем нанесите на лицо. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.

Таким образом, каждый человек может самостоятельно сделать эффективную маску от прыщей с помощью доступных ингредиентов.