DTF: Assassins Creed Shadows выйдет 15 мая

15 мая на YouTube-канале Ubisoft появилась премьера трейлера новой части Assassin’s Creed Shadows. Однако в описании ролика была обнаружена незапланированная информация о дате выхода игры, она выйдет 15 ноября.

Действие игры разворачивается в Японии, игрокам будут доступны два персонажа на выбор: женщина-самурай и чернокожий синоби, беженец из африканской страны, ставший ассасином. Предполагается, что Assassin’s Creed Shadows будет многопользовательской онлайн-игрой.

Также был обнаружен сезонный пропуск для Assassin’s Creed Shadows по цене $40, включающий минимум два дополнения. Игроки также смогут приобретать внутриигровую валюту Helix, стоимость которой начинается от $5 за 500 монет.

Полноценный анонс Assassin’s Creed Shadows и выход трейлера запланированы на 15 мая в 19:00 по московскому времени.