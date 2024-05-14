Мнение: Как ипотека, ИИ и уклонисты изменили жизнь семьи из Петербурга

Пять лет назад, в 2019 году, читатель пожаловался в комментариях на безнадёгу (ссылка):

Хорошо живут инженеры и учителя, но вокруг себя я наблюдаю только грустные примеры.

Я вот зарабатываю примерно 250 тысяч, живу в Веселом Посёлке в хрущобе 45 кв. метров с женой и двумя детьми.

Хрущоба досталась от бабушки с дедушкой, которые получили её бесплатно от государства почти 60 лет назад. В подвале каждый год прорывает горячая вода, сейчас снова раскопали траншею с трубой, весь подъезд сейчас покрыт густым слоем грязи.

Дети подрастают, им вдвоём сейчас тяжело уживаться, поэтому наша мечта подкопить денег и переехать хотя бы в трёхкомнатную квартиру. Но копить придётся долго — хрущобы ценятся дешевле однушки в новом доме.

Машина есть, очень древняя японская, но куда-либо далеко поехать мы не решаемся — всё время что-то отваливается, то коробка-автомат, то электроника, так что Финляндия пока не светит. За границей последний раз были в Таиланде года назад на зимовке.

После той последней зимовки стало ясно, что хватит разбрасываться деньгами, нужно приложить все усилия, чтобы вырваться из полунищенского существования цифровых кочевников и дать детям нормальное образование.

Теперь, по прошествии пяти лет, дела начинают налаживаться (ссылка):

В общем такая же [сложная ситуация] и безнадёга, но кое-что изменилось.

У меня благодаря родным уклонистам-перебежчикам, а также неоправданно высокому спросу на разработчиков искусственного интеллекта, доход вырос раза в четыре.

Двадцать лет я принципиально отказывался от ипотек и пытался скопить денег на квартиру, последней каплей был 2021 год, когда уже подобранные варианты квартир один за другим стали недоступны из-за повышающихся цен.

Теперь вляпался в ипотеку, причём по полной: с платежом 360 тысяч в месяц до 2030 года. Всякие проспекты Большевиков даже не рассматривал, так как очень не хотелось жить в однотипном унылом советском районе с видом на такой же унылый дом или переезжать в новый район, где нет ни школ ни метро, ни парков.

Так же внезапно вляпался в автокредит, потому что движок у моей древней японской тачки приказал долго жить крайне не вовремя — на вторичном рынке сейчас всякий шлак по дико завышенной цене или китайское одноразовое [хламьё], пришлось покупать новую японку по цене в два с половиной раза выше, чем было 5 лет назад.

Почти половина дохода сейчас уходит на оплату долгов, также очень сильно выросли семейные расходы за 5 лет. Что остаётся откладываю в подушку безопасности, так как сильно переживаю из-за того, что бывшие сотрудники-уклонисты начали возвращаться, и меня попрут с моей жирной (по европейским меркам) зарплатой, а мода на ИИ рано или поздно сдуется.

Про инвестиции и пенсию даже не думаю — из долгов бы сначала выпутаться.

Почему при покупке квартиры имеет смысл страховаться от повышения цен на недвижимость, я уже как-то рассказывал. Если нет желания вникать в более сложные варианты, самый простой способ зафиксировать цену на жильё — ипотека. У ипотеки, конечно, есть многочисленные минусы, но в целом это нормальный рабочий инструмент.

Что касается «моды на ИИ», то вчера как раз было большое событие. ОпенАИ, разработчик самого передового на сегодняшний день ИИ, выкатила новую версию, ЖПТ-4о. Новая модель значительно умнее предыдущего лидера, ЖПТ-4, особенно в области рассуждений. Также она умеет видеть окружающий мир прямо через камеру смартфона и разговаривать в режиме реального времени — вот как обычные «умные колонки», только на уровне реального собеседника, как будто на другом конце провода — настоящий человек. Вот видео для иллюстрации, к сожалению, на английском (ссылка 1,ссылка 2).

Народ пишет, что научно-фантастический фильм «Она» (2013) стал теперь реальностью, что новая модель это уже умеет. Я фильм не смотрел, но, судя по видео, мы действительно наблюдаем новый этап.

Самое же интересное, что модель дешёвая в плане расхода ресурсов компьютера, и что доступ к ней будут предоставлять пользователям бесплатно. У ОпенАИ огромное количество платных подписчиков, которые отдают по 20 долларов в месяц за доступ к ЖПТ-4, так что перед нами закручивают интригу. Если ЖПТ-4о будут раздавать бесплатно, что же тогда предложат платным пользователям? Может быть, ещё более мощную модель?

Похоже, технология искусственного интеллекта всё ещё находится в фазе подъёма. Полагаю, в разработку мощных ИИ будут вкладывать всё больше и больше денег с каждым месяцем, и Россия тоже не останется от этого процесса в стороне.

Скептики ворчат, что ИИ — это что-то вроде очередного блокчейна или метавселенной, то есть модная тема, которая позволит ряду авантюристов сделать хорошие деньги, но которая слабо повлияет на реальный мир. Возможно, всем нам было бы лучше, если бы скептики оказались правы. Пока что, однако, технология ИИ выглядит концентрированным будущим. Наша планета явно стоит на пороге больших перемен.