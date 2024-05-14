Мнение «аналитика»: О самом долгожданном сообщении… Всё? Победа? Сворачиваемся?

Этого дня, этой минуты ждали тысячи, да нет, даже миллионы человек. Десятки миллионов.

Долго ждали. Сотни дней и ночей.

И вот, неожиданно и даже как-то буднично, словно о чём-то само собой разумеющемся, влиятельный кремлёвский источник, — реальный, не уборщица какая-нибудь! — сообщил самую значимую #новость последних лет.

Харьковское наступление… далеко ещё не закончившееся, уже привело к долгожданному (для многих) результату.

«Украины больше нет», — решительно заявил в своём ТГ-канале главный кремлёвский идеолог, лейб-философ государя и двора, Александр Дугин.

К такому выводу его привела неожиданная откровенность генсека #НАТО Йенса Столтенберга. Который выразился в том духе, что говорить о «восстановлении Украины» слишком преждевременно. Всё висит на волоске, и «если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине». А #Украина, по глубокому убеждению Александра Дугина, никакого «верха» не одержит, даже если у России не получится преобразовать свою нынешнюю инициативу на поле боя в разгромную победу над Киевом.

По мнению философа-евразийца и неоимперца, будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине потому, что «её не будет, да и уже нет». «Разве эта [нынешняя] террористическая нелегальная банда “свободна” и “независима”?», — припечатывает Украину Александр Дугин. И переходит к мыслям про Слобожанщину. Мол, по-любому, теперь так — правильно.

В общем, имперский восторг, начавшийся со знаковых перестановок в верхах, продолжается и усиливается. Словно бы уже — всё…

Но не слишком ли забегает вперёд этот мужественный старик?

Разве всё уже решено и предрешено?

Может, как-то поаккуратнее?

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