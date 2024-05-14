Эпиляция на убывающую луну, а стрижка – на растущую: наводим красоту по фазам Луны

Многие древние цивилизации верили, что луна оказывает разнообразное влияние на людей, особенно на женщин и их красоту. И сейчас очень часто можно услышать советы бабушек о том, когда именно стоит подстригать волосы в зависимости от фазы луны. И хотя уже научно доказано, что она оказывает непосредственное воздействие на движения земли и моря, некоторые даже утверждают, что она влияет на настроение. Но может ли луна влиять на нашу красоту? Попробуем разобраться в этом вопросе в сегодняшней статье.

Удаление волос надолго

Некоторые астрологи утверждают, что если вы хотите, чтобы эпиляция была менее болезненной, а желаемый эффект от нее сохранялся дольше, следует проводить процедуру на убывающую луну. Говорят, что на этом этапе волосы растут медленно, что позволяет дольше сохранять гладкую кожу.

Самый эффективный пилинг

Когда луна убывает, происходит процесс обновления клеток, что делает это время идеальным для проведения процедур по уходу за лицом, таких как маски или пилинги. Они как раз способствуют регенерации клеточных структур. Если вы станете делать пилинг на убывающую луну, сможете еще долго наслаждаться идеальной кожей.

Детокс тела

Во время новолуния наступает этап возрождения. Вы можете выбрать любой день в это время, чтобы провести детокс организма. Данная очистительная процедура положительно воздействует на его работу. В новолуние можно придерживаться диеты, состоящей преимущественно из фруктов и овощей, легких супов. А тело обязательно вознаградит вас впоследствии.

Стрижки

Если вы хотите, чтобы ваши волосы росли быстро и оставались здоровыми, вам следует с особым вниманием подходить к времени визита к парикмахеру. Говорят, что стрижка волос в новолуние ослабляет их и делает ломкими, а также существенно замедляет их рост.

Растущая луна идеальна, если ваша цель — чтобы волосы росли быстро и оставались сильными. Говорят, что в этот период лунное притяжение сильнее, поэтому это лучшее время для работы с вашими локонами.

Если ваши волосы повреждены или безжизненны, лучше всего подстричь их в полнолуние. Это заставит их расти с большей энергией, силой. Рекомендуется стричься за день до начала этой фазы или в самый первый день.

Если вы хотите, чтобы стрижка держалась дольше, а волосы росли медленно, последняя четверть лунного движения для вас. В этот период наблюдается снижение лунного притяжения, что делает это время также идеальным для стрижки.

Вместо заключения

Научных фактов, доказывающих влияние луны на красоту. Однако это не мешает вам воспользоваться советами, представленными в сегодняшней статье. Не случайно их передавали из поколения в поколение в течение многих лет. Попробуйте на себе эти рецепты красоты и поймете, что из них является правдой, а что – банальным вымыслом наших бабушек.

С другой стороны, вовсе не обязательно зацикливаться на приведенных рекомендациях, если у вас нет времени пойти к парикмахеру именно в новолуние. Каждая представительница прекрасного пола должна оставаться красивой всегда, вне зависимости от того, какая у луны именно сейчас фаза.