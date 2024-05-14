 

Скандалы: «Если тебе нужны деньги на брюки, я дам»

14.05.2024, 11:50, Разное
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Успенская рассказала об иске Киркорова на 10 млн

Известная певица Любовь Успенская прокомментировала информацию о том, что народный артист РФ Филипп Киркоров не стал забирать свой иск на 10 млн рублей.

В соцсети Instagram* она напомнила, что якобы назвала Киркорова «женоненавистником». Тот подал на неё в суд.

— Была уверена, что после всех этих «голых вечеринок» он как-то должен был, если не сам измениться, то изменить своё поведение. Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам — только скажи. В той обстановке, когда наша страна борется в СВО… Когда за смертельный исход суды выплачивают меньшую сумму, чем просит Киркоров за два слова. Хочется спросить: «Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе? Если ты народный артист, то хоть немного спустись к народу и жизни страны, — заявила Успенская.

Ссора между Успенской и Киркоровым началась из-за звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певица обвинила врача в некачественной работе, а Филипп заступился за друга, подарившего ему новое тело. Конфликт перерос в личные оскорбления. Народный артист РФ не выдержал и подал в суд на Успенскую. Однако скандал с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой заставила артистов ненадолго позабыть о вражде.

Ранее 78.ru писал, что Филипп Киркоров получил главную роль в полнометражном фильме.

*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ. Instagram и Facebook также запрещены в России.

Дарья Воронёнкова

Оригинал материала: “78.ru”


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