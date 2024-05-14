Рупор кремлевской пропаганды: Помощники и полпреды

Утвержденный список помощников и полпредов Путина.

1. Помощники Путина.

Владимир Мединский

Дмитрий Миронов

Николай Патрушев

Юрий Ушаков

Андрей Фурсенко

Руслан Эдельгериев

Лариса Брычева

Дмитрий Калимулин

Дмитрий Шальков

Алексей Дюмин

2. Полпреды Путина.

Игорь Щеголев в ЦФО

Александр Гуцан в СЗФО

Владимир Устинов в ЮФО

Юрий Чайка в СКФО

Игорь Комаров в ПФО

Владимир Якушев в УФО

Анатолий Серышев в СФО

Артур Муравьев в СФ ФС РФ,

Гарри Минх в ГД ФС РФ

Александр Коновалов в КС РФ.

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