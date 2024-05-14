Рупор кремлевской пропаганды: Помощники и полпреды
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Утвержденный список помощников и полпредов Путина.
1. Помощники Путина.
Владимир Мединский
Дмитрий Миронов
Николай Патрушев
Юрий Ушаков
Андрей Фурсенко
Руслан Эдельгериев
Лариса Брычева
Дмитрий Калимулин
Дмитрий Шальков
Алексей Дюмин
2. Полпреды Путина.
Игорь Щеголев в ЦФО
Александр Гуцан в СЗФО
Владимир Устинов в ЮФО
Юрий Чайка в СКФО
Игорь Комаров в ПФО
Владимир Якушев в УФО
Анатолий Серышев в СФО
Артур Муравьев в СФ ФС РФ,
Гарри Минх в ГД ФС РФ
Александр Коновалов в КС РФ.
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Источник: Colonel Cassad
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