Ресницы “паучьи лапки” снова в моде, но теперь они – накладные: особенности самого свежего тренда мейкапа

Накладные ресницы уже давно используются женщинами для того, чтобы подчеркнуть красоту своих глаз, придать своему образу яркости. Однако хочется ведь внести какое-то новшество? Наслаждайтесь свежим трендом: слипшиеся ресницы называют сказочными. И «паучьими лапками».

Новая тенденция макияжа

Еще вчера их считали слипшимися ресницами, а сегодня это уже сказочные ресницы – этот образ на самом деле имеет давнюю историю. Речь идет о смелой эстетике с капелькой экстравагантности. При переходе от дефекта к эффекту небольшие комки, созданные густой черной тушью, теперь являются эталоном красоты.

Эволюция тренда

Еще в 1960-тые годы «склеенные» ресницы придавали особую харизму женскому лицу. Потому тушь и наносилась несколькими слоями. Дамы, заботящиеся о стильном образе, «склеивали» и верхние, и нижние ресницы. Кстати, именно нижнее веко отвечало за очень яркую ретро-эстетику. Сегодня эта тенденция вернулась в моду, и женщины вновь намеренно делают такой макияж.

Этот тренд был замечен на подиуме последнего осенне-зимнего показа Эмилии Викстед. Практически все модели на подиуме отличились эффектом слипшихся ресниц по центру века – «паучьими лапками».

Как это сделать

Если вы хотите добиться эффекта, обратите внимание на то, что результат не должен смотреться неопрятно. Эффект должен выглядеть так, будто центральные ресницы специально «склеены» вместе. Этот пучок ресниц похож даже не столько на паучьи лапки, сколько на перышко какой-то птицы, отсюда и новое название – «сказочные» ресницы.

Конечно, не стоит забывать слегка подчеркивать линию ресниц черным цветом. Что самое лучшее в этом образе? Контраст – вот почему рекомендуется использовать накладные ресницы, особенно если ваши ресницы от природы тонкие и редкие.

Фактически, не нанося макияж на остальную часть века, вы можете расположить акцентную деталь посередине и наслаждаться своей неотразимостью. Запомните, что созданный вами образ привлечет внимание окружающих именно в том случае, если вы откажетесь от яркого макияжа глаз – он будет лишним. Не используйте тени для век – эффект будет испорчен.

Приклейте накладные ресницы к верхней центральной части века. После того, как они прочно закрепятся, используйте черную тушь и аккуратно склейте волоски вместе. Создайте немного хаоса – с помощью пинцета закрутите пучки ресниц в противоположные стороны.

На самом деле, этот тренд – для смелых экстравагантных женщин, да и то – не для повседневного использования. Вы можете взять его на вооружение на какое-либо праздничное мероприятие. Рискните, если хотите быть в центре внимания!