Apple выпустила iOS 17.5 с предупреждающей о слежке функцией

Apple выпустила обновление iOS 17.5 для пользователей iPhone, которое вводит новую функцию «Обнаружение нежелательных трекеров местоположения», предупреждающую о возможной слежке. Соответствующую новость передает Rozetked.

Созданная Apple в сотрудничестве с Google функция позволяет выявлять Bluetooth-трекеры, которые могут присутствовать в окружении пользователя. Уведомления о наличии таких устройств будут появляться на смартфонах с версией iOS 17.5 и более поздними, а также на устройствах Android версии 6.0 и выше.

Новая функция на данный момент может обнаруживать только устройства типа AirTag, производимые Apple. Другие популярные трекеры, такие как Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee на данный момент не распознаются, но их поддержка планируется в будущем.

Кроме того, в iOS 17.5 были исправлены известные уязвимости, а также внесены другие изменения. Apple также выпустила обновления для iPadOS 17.5, macOS 14.5 Sonoma, watchOS 10.5, HomePod 17.5 и tvOS 17.5.