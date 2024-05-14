Ангелу Меркель выгнали из миграционного центра, который она основала, за отсутствие хиджаба

Экс-глава правительства Германии Ангела Меркель не смогла посетить крупнейший в Берлине миграционный центр, который она сама основала ещё в 2012 году и который до сих пор финансирует из личных средств.

Постояльцы были возмущены отсутствием у бывшего канцлера хиджаба и начали бросать в неё камнями.

Инцидент произошёл ещё 9 марта, однако известно о нём стало только сейчас – видео, на которых Меркель освистывают и прогоняют исламисты, недавно появилось в арабских социальных сетях. Сначала женщину называют «кафирской старухой», при этом она ведёт себя растерянно и не понимает, что происходит. Затем ей в лицо попадают кружкой и камнем, после чего охрана оттесняет возмущённых мигрантов и уводит Меркель в безопасное место под громкие пожелания смерти.

Экс-канцлер в интервью изданию Bild подтвердила инцидент и заявила, что «определённо где-то просчиталась, хотя и не понимает, где именно». Меркель принесла извинения беженцам за то, что разозлила их, и пообещала впредь лучше изучать культуру и обычаи «тех, к кому приходит в гости».

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