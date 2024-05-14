Рупор кремлевской пропаганды: Про обмен “всех на всех”

О предложении Папы Римского обменять пленных "всех на всех".

1. Данное предложение России категорически невыгодно, так как она имеет кратно больше военнопленных ВСУ, чем противник имеет в своем обменном фонде наших военнопленных. Текущего запаса хватает РФ, чтобы не только выменять всех оставшихся военнопленных, но и менять их в дальнейшем в течение всей войны. И это не считая простого факта, что ВС РФ регулярно берут новых пленных.

2. К обменам по формату 1 к 1 Россия более чем готова. Из него выведена лишь категория различных военных преступников, которые уже получили длительные сроки заключения или же находятся на пути к получению этих сроков.

3. В этой связи, Папа Римский просто предлагает России пойти на односторонние и совершенно не выгодные России

уступки. Поэтому на мой взгляд, необходимо в пику таким предложениям публично заявлять о готовности поменять еще 200-300 человек "по курсу" 1 к 1, чтобы с одной стороны торпедировать такие предложения Папы Римского и Ко, но при этом демонстрировать, что Россия принципиально не против обмена военнопленных, но на устраивающих ее условиях.

—