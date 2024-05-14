Бомберы цвета хаки, из джинсовой ткани и в стиле ретро: куртки-оверсайз отлично подходят к любому весеннему наряду

Модные тенденции приходят и уходят, и тенденции верхней одежды не являются исключением. Этой весной мы наблюдаем сдвиг в сторону более легких вариантов весеннего наряда, уделяя особое внимание вещам оверсайз, длинного и свободного кроя. Другими словами, ваши облегающие пальто и укороченные байкерские куртки, возможно, придется отложить в этом сезоне чтобы освободить место для более повседневного стиля и дышащих тканей. Вместо этого пополните свой весенний гардероб текстурированными бомберами 90-х, джинсовыми куртками-рубашками и холщовыми куртками в рабочем стиле.

Джинсовые образы оверсайз 90-х

Если вы думали что Основы 90-х очень актуальны в 2024 году, вы правы. Пришло время раскопать винтажную джинсовую куртку и создать образ 90-х. Однако вам следует избегать укороченных или облегающих джинсовых курток и выбирать модели оверсайз, чтобы оставаться в тренде. Сочетайте мешковатую джинсовую куртку с расклешенными, бочкообразными или прямыми джинсами, чтобы создать атмосферу ретро. Вы также можете сочетать двойную джинсовую модель с каблуками, чтобы придать ей современный вид.

Холщовые куртки

Холщовые куртки — один из самых спорных предметов гардероба этой весны. Сами по себе они создают непринужденную атмосферу маленького городка, но если сочетать их с подходящими аксессуарами и низом, вы сможете превратить стандартную парусиновую куртку в шикарный весенний ансамбль. Чтобы создать кремово-бежевую рабочую куртку, выберите нейтральную базовую вещь, например, белую майку или рубашку с длинными рукавами. Наденьте светлые брюки с эффектной сумочкой или создайте повседневный образ, сочетая их с расклешенными джинсами и большой сумкой.

Бомберы цвета хаки для весеннего дождя

Весна навевает мысли о голубом небе и солнечном свете, но мы всегда должны быть готовы к непредсказуемым весенним ливням. Нейлоновые бомберы — удобный и стильный вариант многослойной одежды, поскольку они универсальны и функциональны. Сочетайте бомбер оверсайз с юбкой и простой белой футболкой. Не бойтесь поскользнуться на наборе модный весенний масляно-желтый цветнасосы.

Адаптируйте куртки-рубашки для более теплой погоды

Носите свою куртку-рубашку средней плотности весной, дополнив ее более легкими слоями и аксессуарами для теплой погоды. Чтобы одеться для повседневного выхода, откажитесь от леггинсов и выберитедлинные шорты, которые этой весной повсюду.Шорты и куртка-оверсайз также отлично смотрятся с армейскими ботинками и укороченным топом.

Платье в стиле ретро со стеганым бомбером

Смешение винтажных эпох — еще одна важная тенденция 2024 года., и наряды в стиле 70-х годов вполне соответствуют этому. Если вы испытываете ностальгию по минувшим дням, подберите бомбер оверсайз с необычной вышивкой и сочетайте его с расклешенными джинсами. Это ваш шанс насладиться необычными деталями, такими каксмелые рукава-воздушные шарыи контрастные текстуры. Дополните эффектный ансамбль многослойными ожерельями, вельветовой большой сумкой и аксессуарами с животным принтом.