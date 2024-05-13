Мнение: Путин про средний класс, коммунисты против финансового блока и как Сталин выключил печатный станок

1. Снова пошли шутки о том, что Путин якобы обозначил средний класс как тех, кто зарабатывает больше 17 тысяч рублей. Напомню, что в реальности Путин такого не говорил, блогеры и журналисты кадрировали его слова в прямом эфире. Путин сказал следующее: понятие среднего класса достаточно размыто, в разной стране по-разному. К примеру, если взять определение Всемирного банка, то средний класс в России — это те, кто получает больше 17 тысяч рублей (ссылка).

Сейчас, кстати, МРОТ в России уже 20 тысяч, так что средний класс по определению Всемирного банка — это те, кто получает больше 30 тысяч. Например, мать-одиночка с двумя детьми и зарплатой в 90 тысяч рублей, живущая в Новосибирске — это средний класс.

С определением Всемирного банка можно спорить или соглашаться, однако факт в том, что это не определение Путина. Он просто указал на одну из множества методик, вот и всё. И, да, чтобы два раза не вставать. Когда Свидетели СССР «цитируют» Путина, согласно вымышленной реплике которого в СССР якобы не производили ничего, кроме галош, они тоже ошибаются. Точная цитата звучит так:

Да, дорогие мои, да. Не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили (и руками махать не надо), было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чём всё дело.

У нас была оборонка – классная, сильная, и мы ею гордимся до сих пор. Мы благодарны нашим дедам и нашим отцам за то, что они создали после Великой Отечественной войны такую оборонку.

Из зала: …И первый спутник.

В.Путин: И первый спутник, и первый человек в космосе – это наша общая гордость, это достижения советской власти, которыми мы все гордимся. Это общенациональные достижения.

Но товары народного потребления… Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давайте не будем друг другу врать и народу. Народ то знает, что было и чего не было.

2. Русская экономика не только играючи выдержала 20 тысяч западных санкций, но и показывает рост. Последний раз такую прочность наша экономика демонстрировала в 1914-1916 годах. Неудивительно, что некоторых это злит. Цитирую (ссылка):

Российская экономика не рухнула под санкциями, ВВП вырос, инфляция ниже, чем в Евросоюзе и Британии. Военно-промышленный комплекс работает на 200 процентов.

Коммунисты недовольны финансово-экономическим блоком (ссылка).

[Недовольны] тем, что он эффективно работает?

3. Кримсональтер указывает на два малоизвестных факта (ссылка). Факт первый — Сталин ещё в 1944 сделал бюджет СССР профицитным, отказавшись переводить печатный станок в режим форсажа и раздавать безвозвратные кредиты убыточным предприятиям. Большой сюрприз для неосталинистов, которые вот уже много лет нападают на госпожу Набиуллину, требуя печатать деньги «для оживления экономики».

Факт второй. Причина, по которой Сталин отказывался включать печатный станок, заключалась в инфляции, которая в СССР и без того была высокой. Несмотря на миф, согласно которому при Сталине цены снижались, в реальности они росли. Исключением стал короткий период после Войны, когда резко взлетевшие за военные годы цены частично откатились назад, так и не вернувшись, впрочем, на довоенный уровень. Сталин слабо разбирался в экономике, но он отлично помнил гиперинфляцию 1920-х и повторять этот болезненный опыт не хотел.

А после смерти Сталина к власти пришёл Хрущёв. У Хрущёва аллергии к инфляции не было, так что он раскорчегарил печатный станок на полную, чтобы впервые за 40 лет накормить советский народ. Воспоследовавшая инфляция стала в итоге одной из причин краха экономики СССР.