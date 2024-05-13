В стиле принцессы Дианы, мятежный образ и неповторимая микадо: лучшие стрижки и прически для коротких волос на весну

Весной очень хочется изменить имидж. В нынешнем сезоне в тренде укороченные прически, и у вас есть замечательная возможность выбрать лучшую стрижку для коротких волос. Разбираемся, какие варианты для модниц являются в нынешнем году актуальными.

Пикси

Одним из самых удачных моделей причесок для коротких волос является стрижка пикси. Ее отличительными особенностями являются короткие волосы на затылочной и на боковых зонам и шевелюра подлиннее в области макушки. Имеется несколько вариантов укладки, которые вы можете использовать: вы можете зачесать волосы назад, набок или приподнять вверх. В каждом из этих вариантов есть своя изюминка. Преимущество такой стрижки в том, что она может выглядеть романтично, элегантно и в то же время несколько небрежно.

Рассматриваемая прическа подходит как для густых, так и для тонких волос, она отлично смотрится на ровных прядях и вьющихся локонах. Она отличается максимальной практичностью, является омолаживающей и моделирующей форму лица.

Микадо

Эта прическа так же известна, как боб. Она превосходно смотрится в любой вариации, на любых волосах и с любой укладкой. Неудивительно, что она так полюбилась модницам со всего мира. Стрижка отлично смотрится со средним и боковым пробором, с челкой и без, она может быть гладкой или слегка растрепанной.

Микадо (боб) долгие годы занимает ведущие места на модных подиумах, и в этом сезоне она не уступает своих позиций. Преимуществами является то, что для боба подходят волосы любой структуры, данная прическа отлично стилизуется под любой образ (джинсы на весну в сочетании с оригинальным верхом или нарядное платье подойдут одинаково удачно).

В стиле панк

Прическа в панковском стиле отличается удлиненными волосами на макушке, а также укороченными или выбритыми на затылочной зоне и по бокам. Данную стрижку можно трансформировать. Если более длинные пряди зачесать назад, получается прическа в стиле панк. А если сделать боковой пробор, укладка приобретает более элегантную и сдержанную форму. Такая модель идеально подходит женщинам с утонченными чертами и овальным лицом. Стрижка практична (однако при укладке предусматривается использование стайлинговых средств, что увеличивает количество затраченного времени), при этом экстравагантна и креативна. Особенно эффектный образ получается в случае окрашивания отдельных прядей волос в яркий цвет. Например, блондинки могут перекрасить локоны в розовый, а брюнетки – в голубой или фиолетовый.

Мятежный образ

Это один из самых экстремальных и креативных вариантов. Отличительной особенностью такой стрижки “бунтарка” являются короткие волосы одинаковой длины по всей поверхности головы. Если вы решили выбрать именно этот вариант, наберитесь смелости и убедитесь, что вам эта стрижка к лицу.

Все дело в том, что суперкороткая прическа подойдет только очень ярким, смелым и экстравагантным представительницам прекрасного пола. Ее преимущество заключается в том, что уход не займет у вас много времени. Вам будет достаточно десяти минут, чтобы сделать красивую укладку и привести волосы в порядок.

Конечно, такая прическа подойдет не всем. К примеру, не стоит ее носить обладательницам круглых или квадратных форм лица. А вот девушки с овальными и худощавыми лицами смело могут рассматривать такой трендовый вариант на весну.

Маллет

“Кефаль”, или маллет, была очень популярной в начале девяностых, а сегодня она снова покоряет сердца всех, кто любит короткие прически. Возвращению популярной прически радуются многие представительницы прекрасного пола. Отличительной чертой стрижки являются короткие волосы на макушке и на боковых зонах, а также сравнительно длинные на затылке.

В стиле принцессы Дианы

Речь идет о стрижке бикси, которую в начале девяностых предпочла сама принцесса Диана. Для этой стрижки типичны наличие недлинной челки и плавный переход от более длинных волос на макушке и укороченных на затылочной и боковых зонах. Сочетает в себе две популярные прически: боба и пикси.

Это многослойная прическа с большим объемом (волосы пышные, слегка волнистые). Прическа очень женственная и нежная, подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов и обладательницам разных типов волос, является омолаживающей и моделирующей овал лица.