Мнение: Как в США и Канаде зарабатывали на ковиде, Боинг заметает следы и где купить наушники

1. Проблема «демократических» стран Запада не только в коррупции, откатах и распилах, которые там присутствуют в полном объёме, но и в том, что нынешнее хилое поколение западных политиков совершает удивительно много глупостей. Цитирую типичное (ссылка):



В 2020 году во время пандемии ковида Минздрав Канады закупил 7500 аппаратов ИВЛ на общую сумму $170 млн. ($22,6 тыс. за штуку).

Всего к июню 2020 года в распоряжении канадских властей оказалось 40 тысяч аппаратов ИВЛ. Из них только 2 тысячи были установлены в медучреждениях, остальные за ненадобностью отправили на склады. В феврале 2023 года эти аппараты были проданы на аукционе по цене $6 (шесть долларов, да) за штуку. В документах оборудование проходило по категории «металлолом».

Любопытно, что распродажа за копейки дорогих канадских ИВЛ прошла одновременно с распродажей властями Нью-Йорка медицинского оборудования для борьбы с ковидом (в том числе аппаратов ИВЛ), приобретенного в 2020 году за $225 млн. Три года спустя оборудование было продано за $500 тыс.

2. Американская компания Боинг тем временем радуется неожиданной удаче — свидетели её гипотетических преступлений гибнут один за другим (ссылка):



В США умер уже второй осведомитель о дефектах в самолётах компании Boeing.

Бывший сотрудник поставщика Spirit Aerosystems Джошуа Дин умер после «неожиданной быстро развившейся инфекции», пишет The Seattle Times.

Другой информатор — Джон Барнетт — совершил в марте самоубийство.

В соцсетях сейчас полно мемов по этому поводу. Например:

3. Впрочем, импортозамещать все западные товары, пусть и некачественные, мы будем ещё долго. И, раз уж зашла речь: посоветуйте, пожалуйста, наушники. Мне нужны беспроводные, но не в виде затычек для ушей, а в виде традиционной скобы на два уха, что-то типа серии Marshall Major. Уши у меня обычные, среднего размера, диаметр головы тоже более-менее стандартный.

Я попытался найти что-нибудь в интернет-магазинах, но не преуспел: буквально везде народ жалуется на подделки, даже там, где стоит гордая галочка «оригинал», а цена даёт основания предполагать, что это и вправду честный продукт. Поставщики неискренне отбрыкиваются от обвинений, но покупатели подкрепляют свои жалобы сильными аргументами: фотографиями недоработок и недоделок, которые явно выдают фальшивки.

Наша карательная система недорабатывает. Продажа поддельных карманных ножей фирмы Барлоу — это мошенничество в чистом виде, за которое следует наказывать всю цепочку. Особенно сурово надо штрафовать маркетплейсы, которые могли бы призвать поставщиков к порядку по щелчку пальцев, но не считают нужным делать этот щелчок.

И, да, пожалуйста, не надо писать в комментариях «проклятый капитализм». Подделки — это проблема, тут я согласен, однако при развитом социализме подделок было ничуть не меньше, при этом элементарная аудиотехника стоила несуразно дорого.