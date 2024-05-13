Рыбацкие сандалии – неожиданный тренд этого сезона: лучшие модели

Лето уже не за горами, поэтому самое время присматривать легкие удобные образы для комфортного существования в жару. Особое внимание нужно уделить ногам. Обувь – важная составляющая внешнего вида. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам необычные сандалии – рыбацкие.

Тренд сезона

Чтобы понять, насколько тренд в силе, посмотрим на признанных красавиц, которые считаются иконой стиля. Например, Хейли Бибер. Она сочетает рыбацкие сандалии с удлиненными шортами и топом. И пусть вас не смущают носки – это тоже тренд сезона.

Такой простой кэжуал-образ отлично подойдет для прогулок с друзьями и поездки за покупками.

Но сандалии можно носить и на голую ногу.

Это универсальная обувь, которая подойдет под юбку, брюки и даже платье.

Официальные выходы

Сандалии отлично сочетаются с романтическими платьями. Образ складывается через интересную игру текстур: мягкую ткань и грубую обувную кожу. Дополните образ сумкой в тон обуви и крупными аксессуарами.

Сандалии подойдут и для создания офисного образа. Выбирайте модели из замши или лакированной кожи.

Сандалии – не всегда про плоскую тонкую подошву. Дизайнеры позаботились о любителях подошвы-трактора и платформы.

Носить также можно хоть на босую ногу, хоть с носком.

Интересно, что дизайнеры не остановились на классической форме и материалах при создании обуви. Например, интересный модный эффект создаст обувь из прозрачного силикона или пластика. Подойдет тем, кто любит прихвастнуть свежим оригинальным педикюром.

Ну и не забываем классику жанра – сочетание тренда с базовыми вещами, например, жакетом или плащом.

Вообще, рыбацкие сандалии – обувь универсальная, ее восприятие зависит от того, какими аксессуарами вы ее обрамите. Строгий жакет и брюки – отправляемся в офис, вязаная сумка-тоут и легкий шарф – и вот уже готов образ для прогулок с друзьями и вечерним посиделкам в кафе.