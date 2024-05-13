 

Рыбацкие сандалии – неожиданный тренд этого сезона: лучшие модели

13.05.2024, 22:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лето уже не за горами, поэтому самое время присматривать легкие удобные образы для комфортного существования в жару. Особое внимание нужно уделить ногам. Обувь – важная составляющая внешнего вида. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам необычные сандалии – рыбацкие.

Тренд сезона

Чтобы понять, насколько тренд в силе, посмотрим на признанных красавиц, которые считаются иконой стиля. Например, Хейли Бибер. Она сочетает рыбацкие сандалии с удлиненными шортами и топом. И пусть вас не смущают носки – это тоже тренд сезона.

Такой простой кэжуал-образ отлично подойдет для прогулок с друзьями и поездки за покупками.

Но сандалии можно носить и на голую ногу.

Это универсальная обувь, которая подойдет под юбку, брюки и даже платье.

Официальные выходы

Сандалии отлично сочетаются с романтическими платьями. Образ складывается через интересную игру текстур: мягкую ткань и грубую обувную кожу. Дополните образ сумкой в тон обуви и крупными аксессуарами.

Сандалии подойдут и для создания офисного образа. Выбирайте модели из замши или лакированной кожи.

Сандалии – не всегда про плоскую тонкую подошву. Дизайнеры позаботились о любителях подошвы-трактора и платформы.

Носить также можно хоть на босую ногу, хоть с носком.

Интересно, что дизайнеры не остановились на классической форме и материалах при создании обуви. Например, интересный модный эффект создаст обувь из прозрачного силикона или пластика. Подойдет тем, кто любит прихвастнуть свежим оригинальным педикюром.

Ну и не забываем классику жанра – сочетание тренда с базовыми вещами, например, жакетом или плащом.

Вообще, рыбацкие сандалии – обувь универсальная, ее восприятие зависит от того, какими аксессуарами вы ее обрамите. Строгий жакет и брюки – отправляемся в офис, вязаная сумка-тоут и легкий шарф – и вот уже готов образ для прогулок с друзьями и вечерним посиделкам в кафе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Крой с завышенной талией или с прямыми штанинами: выбираем стильные джинсы для девушек с округлыми бедрами

13.05 / Многослойные прически с челкой и лифтинг-эффектом для женщин за 55: лучшие тренды весны, которые действительно помогут выглядеть моложе

13.05 / «Бархатные капли» и французский нейл-арт: лучшие идеи рельефного дизайна ногтей

13.05 / Мнение «аналитика»: О самом главном про «эту страну»… Россия всегда поимеет своих?

13.05 / Синий бархат – свежий маникюрный тренд весны: самые модные оттенки и дизайны

13.05 / Челка Джейн Биркин и многослойная «Бабочка»: современные стрижки и как за ними ухаживать

13.05 / Роботакси Waymo стали выполнять 50 000 заказов в неделю

13.05 / Единственным финишировавшим участником омского городского ралли оказался гонщик на «буханке»

13.05 / Как изменить наряд и улучшить прическу с помощью бантов – главного тренда весны: стильные лайфхаки

13.05 / “Вишневая кола” – новинка весны в окрашивании волос: что учесть при выборе модного оттенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика