 

Синий бархат – свежий маникюрный тренд весны: самые модные оттенки и дизайны

13.05.2024, 20:25, Разное
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Новый тренд в мире нейл-арта – это «синий бархат». В отличие от обычных ногтей с блестками, которые имеют более крупные вкрапления, в этом дизайне используется магнитный лак для создания более мягкого, смешанного блеска. Рассмотрим основные особенности и идеи такого маникюра.

Как сделать

Чтобы сделать трендовый маникюр в его классической вариации, понадобится черный и синий лаки (последний – с эффектом кошачьего глаза). Для начала удалите кутикулы, обезжирьте ногтевые пластины. Нанесите основу, просушите в УФ-лампе. Нанесите черный лак и вновь просушите в лампе. Можете сделать второй слой черного лака.

Затем кисточкой нанесите в центр каждого ногтя немного синего лака (с эффектом кошачьего глаза). Просушите в УФ-лампе. Не забудьте покрыть топом, чтобы маникюр продержался как можно дольше.

Помимо данного классического дизайна, есть также другие варианты трендового нейл-арта. Рассмотрим их подробнее.

Светло-голубые бархатные ногти

Если вы действительно хотите создать ледяной гламурный образ Снежной Леди, то вам подойдет бледно-голубой оттенок. Серебристо-белое мерцание не оставит равнодушным никого. Такой маникюр точно станет изюминкой вашего образа.

С кремовыми линиями

Вам не нужно ограничивать себя одним цветом или сочетать только синий с черным. Чтобы получить более изысканный маникюр, добавьте нюдовые завитки поверх темно-бирюзовой бархатной основы. Контрастные цвета действительно подчеркивают блеск и мерцание лака. Причудливые линии придают нейл-арту больше оригинальности.

Со снежинками

Несколько нарисованных белых снежинок или наклеек в виде снежинок на ногтях – это весело и задорно. Вы также можете добавить страз для того, чтобы фигуры получились более объемными. И совсем неважно, что Новый год уже позади, а на улице весна. Если вы придерживаетесь стиля Снежной Королевы, то этот дизайн будет вполне себе уместен.

Модный френч

Если вы поклонница французского маникюра, то также можете включить скомбинировать френч с «синим бархатом». Вместо телесно-розового используйте фиолетовый лак в качестве основы. Затем нанесите темно-синий лак (аквамариновый цвет) по краям. Конечный результат – элегантный, но футуристический гламур в контексте трендового нейла-арта. Впрочем, мы этого и добивались.

Со звездами оттенка металлик

Учитывая, насколько синий бархат напоминает нам о старом Голливуде, имеет смысл сделать маникюр со звездами (в буквальном смысле.) Серебристый металлик красиво подчеркивает яркий мерцающий синий цвет, делая дизайн игривым и забавным. С другой стороны, вместо звезд можно отдать предпочтение любой другой фигуре. Поверьте, что сердечки в оттенке металлик будут смотреться не менее эффектно.

С серебристыми абстрактными линиями

Вам не нужно создавать сверхсложные узоры, чтобы подчеркнуть эстетику ногтей в концепции «синий бархат». Несколько простых серебристо-белых штрихов у основания создают сдержанный, но утонченный дизайн, напоминающий роспись. Подумайте об использовании лазурного цвета в качестве основы. Такой оттенок выглядит очень нарядно и украсит любой маникюр.


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