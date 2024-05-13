 

Роботакси Waymo стали выполнять 50 000 заказов в неделю

13.05.2024, 20:00, Разное
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Компания Waymo, специализирующаяся на технологиях автономного вождения, пояснила о значительном прорыве в своем сервисе роботакси Waymo One. В настоящее время еженедельно в Финиксе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе выполняется 50 тысяч платных перевозок, что в среднем составляет 300 заказов в час или пять заказов в минуту. Эту информацию опубликовал портал Engadget.

Кроме того Waymo отметила, что их сервисом было совершено уже более миллиона поездок в четырех городах, включая Остин, где проводится пилотный проект с ограниченным числом пассажиров, получивших бесплатные поездки.

На своих страница в социальных сетях Waymo подчеркнула, что достижение данного рубежа стало возможным благодаря “безопасному и продуманному подходу” к расширению программы роботакси. Компания также выразила благодарность пассажирам за доверие в вопросе безопасной и надежной доставки к месту назначения.

Waymo продолжает расширять географию своего сервиса роботакси. В прошлом месяце компания начала тестирование сервиса в Атланте, который стал пятым американским городом, где будет доступен сервис Waymo One. Это произошло после того, как Waymo временно остановила проекты по разработке беспилотных грузовиков, сосредоточившись на внедрении технологий для автономного легкового транспорта.


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