Единственным финишировавшим участником омского городского ралли оказался гонщик на «буханке»

На прошедшем в центре Омска ралли по бездорожью только один гонщик смог преодолеть все препятствия и финишировать.

Им оказался участник на УАЗовском микроавтобусе-«буханке» по имени Владислав Дикий – он убедительно доказал свою психологическую выносливость и мастерство за рулём.

Остальные машины не смогли проехать даже половину километровой трассы, расположенной между улицами Ленина и Кемеровской. Более того, существовал риск, что победителя и вовсе не будет – уже на старте у отечественной машины возникла проблема со стартером, из-за чего водитель простоял на месте 3 часа. При этом автомобили иностранных марок отъехали не более чем на 200-300 метров, а представитель Швейцарии сразу заказал эвакуатор для своего нового Ford Ranger.

– Первоначально мне казалось, что сломалось реле, поэтому я потратил несколько часов впустую. К сожалению, регламент запрещает заводить машину кривым стартером или менять узлы в сборе, – посетовал водитель «буханки». – Но в конце концов я прозвонил провода и нашёл перегнувшийся участок с плохим контактом. Завёлся и победил, так сказать. Я понимаю ужас новичков, но на самом деле ничего сложного в трассе нет, если ты десять лет выступаешь в ралли.

Победителя наградили пятью купонами на обслуживание в сервисном центре УАЗ и билетом из Омска. Остальные смогут попытать удачу в новом заезде, который состоится через полгода.

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