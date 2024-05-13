Как изменить наряд и улучшить прическу с помощью бантов – главного тренда весны: стильные лайфхаки

Что получится, если сочетать ультраженственный образ с викторианской элегантностью? Безусловно, эстетика соблазнительной кокетки. Чтобы добиться подобной концепции, необходимо использовать такой аксессуар, как бант.

Судя по более чем 6 миллионам постов в соцсети, бантик становится мейнстримом среди модниц во всем мере. Этот аксессуар можно и нужно использовать в совершенно разных вариациях.

От объемных бантов в волосах до изящных деталей на платьях — эта милая вещь легко дополнит очарование викторианской эпохи, становясь обязательной деталью для тех, кто придерживается последних модных тенденций.

Бантики в виде заколок для волос

Нет ничего более женственного и романтичного, чем декор прически заколками в виде бантиков. Придайте самой простой прическе нотку изящества и ретро.

Станьте одной из героинь писательниц сестер Бронте. Почувствуйте себя настоящей принцессой в ожидании большого чуда.

Юбка макси с бантиками и разрезом спереди

У многих девушек в гардеробе есть базовая юбка макси, которую они время от времени носят. Сейчас самое время достать такое изделие и обновить его, добавить немного кокетливости. Для презентации эффектного образа украсьте обычную юбку бантиками среднего размера. Они должны выделяться по цвету. А если на юбке будет разрез спереди, то вы прослывете настоящей модницей.

Конский хвост в викторианском стиле

Бант для волос – сегодня особенно актуальный аксессуар. У стилиста Ши Даспин есть своя теория о том, почему этот тренд так популярен: “Все знают, что стиль барбикор прошел, но мы по-прежнему хотим ощущения беззастенчивой женственности сейчас, когда это социально приемлемо. Кокетка-кор и ее бантики олицетворяют более мягкое, но столь же мощное ощущение женской привлекательности”.

Сделать прическу более эффектной можно с помощью обычных заколок в виде бантиков. Простой хвост в викторианском стиле поможет вам быстро и легко раскрыть свою женственность.

Подтяжки с бантами

Мужская одежда, которая перекочевала в женский гардероб, – это явление, которым сегодня уже никого не удивишь. Сегодня дамы надевают не только брюки (изначально чисто мужское изделие), но также и пользуются мужскими аксессуарами. Помимо галстуков и бабочек женщины примеряют на себя брюки с подтяжками. Можно ли изменить такой лук, сделав его более утонченным? Безусловно. Попробуйте добавить милые кокетливые бантики на подтяжки – и концепция образа станет совершенно иной.

Декор платья в горошек

Горошек — это ретро-принт, который снова входит в моду, но несколько в иной эстетике. Чтобы платье с таким узором не выглядело слишком просто, банально и скучно, просто попробуйте добавить к нему новый тренд.

Речь идет о декоре в виде бантов. Такие аксессуары очевидно освежат лук и сделают образ более современным и утонченным.

Кардиган с бантиками

Поскольку весной мы отказываемся от массивной верхней одежды в пользу легких кардиганов, то почему бы и здесь не использовать декор в виде бантов? Разноцветные аксессуары подчеркнут базовый белый кардиган и добавят игривости и причудливости весеннему ансамблю, превратив простой наряд в модное заявление.