 

Bloomberg: Google Pixel выжимают Sony Xperia с рынка смартфонов в Японии

13.05.2024, 18:50, Разное
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Согласно данным агентства Bloomberg, Google продолжает укреплять свои позиции в Японии с помощью линейки смартфонов Pixel, что приводит к снижению спроса на конкурентов, в том числе на Sony Xperia. Продажи смартфонов Sony Xperia в Японии, где они пользовались особым спросом у определенной аудитории, активно сокращаются под давлением Google Pixel.

В последние годы популярность Google Pixel в Японии значительно возросла, и в июле 2023 года Япония стала крупнейшим рынком для смартфонов этой модели. По аналитическим данным, продажи Google Pixel в Японии в 2023 году выросли более чем на 500%, в то время как реализация смартфонов Sony упала на 40% в прошлом году и может снизиться на аналогичный процент в этом.

Хотя Sony пытается привлечь более молодую аудиторию, основными потребителями Xperia остаются люди в возрасте 40 лет и старше. Молодые японцы предпочитают смартфоны Apple iPhone. Несмотря на это, Sony не собирается сдаваться и заключила «многолетний» контракт с Qualcomm на использование их чипов в смартфонах Xperia. Кроме того, в ближайшее время ожидается анонс новой модели Xperia 1 VI.


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